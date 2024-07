Concord ha "fallito" con la beta? Il successo dipenderà da due fattori probabilmente

Certo, è solo una beta, e fino al lancio non potremo sapere come andranno le cose, ma ci sono due fattori che andranno a influenzare il livello di successo del gioco .

I numeri non sono stati molto elevati, con un record massimo di 2388 giocatori su Steam. Ovviamente è necessario ricordare che il gioco era in fase di prova anche su PS5, quindi il numero totale di utenti è superiore, ma difficile che la piattaforma di Sony abbia ottenuto una cifra nettamente più alta rispetto alla versione computer.

Come vi abbiamo segnalato, i dati della open beta di Concord - il nuovo sparatutto di PlayStation in arrivo ad agosto - non sono stati particolarmente positivi.

Concord, passaparola e prezzo (non) elevato

Prima di tutto, Concord mantiene la stessa fascia di prezzo di Helldivers 2: 40€. Si tratta in pratica della metà del costo di un classico AAA (e Concord è un AAA, poche storie). Una cifra di partenza non elevata (sommata a qualche rapido e piccolo sconto per invogliare gli indecisi) può aiutare. Certamente è stato un fattore rilevante per convincere tante persone ad acquistare Helldivers 2 subito al lancio.

D'altro canto, Concord è un hero shooter, categoria che di norma viene proposta come free to play, quindi il pubblico di riferimento del genere potrebbe storcere il naso all'idea di investire a scatola chiusa sul prodotto (la beta aperta poteva essere il momento giusto per farsi un'idea, ma pare che molti non abbiano sfruttato l'occasione).

La verità, però, è che esattamente come in Helldivers 2 il successo sarà legato alla reazione della stampa e dei primi acquirenti. Il passaparola aiuterà il gioco che, in qualità di live service, può prendersi un po' di tempo per crescere, se Sony avrà la pazienza di supportarlo anche in caso di lancio non particolarmente positivo. Tutto questo ovviamente dando per scontato che il prodotto finale sia di qualità.

Nel nostro provato vi abbiamo parlato infatti di un gioco con ottimo gunplay, mappe interessanti, grafica solida e modalità rapide divertenti, ma al tempo stesso non abbiamo apprezzato il bilanciamento e alcuni dettagli del gameplay che rendono complesso comprendere l'identità del gioco. Quali saranno gli elementi più importanti che decideranno il successo del gioco secondo voi?