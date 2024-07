Punk è il primo campione americano di Street Fighter dell'EVO in oltre 20 anni, il video della finale

Dal lancio del formato internazionale definitivo dell'evento (dal 1996 al 2001 era chiamato Battle by the Bay), la maggior parte dei tornei di Street Fighter sono stati vinti da giocatori giapponesi, ad eccezioni di tre edizioni che sono state conquistate da campioni provenienti dalla Corea del Sud e una ciascuna per Regno Unito, Emirati Arabi, Francia, Singapore e Taiwan. Considerando che gli Stati Uniti sono uno dei paesi più grandi quanto a numero di giocatori, era un po' uno smacco che nessuno avesse vinto in oltre vent'anni una competizione di Street Fighter.

Dopo una settimana di intense competizioni, Victor "Punk" Woodley si è aggiudicato il titolo di campione del torneo di Street Fighter 6 all'EVO 2024 battendo Adel "Big Bird" Anouche in finale. Si tratta di un'impresa storica, dato che si tratta del primo campione americano in un torneo dell'Evolution Championship Series relativo alla serie picchiaduro di Capcom da oltre vent'anni a questa parte.

Il replay della finale del torneo di Street Fighter 6 dell'EVO 2024

Punk, conosciuto nel panorama come uno dei giocatori più abili al mondo per quanto riguarda Street Fighter e i picchiaduro in generale. Aveva già vinto numerose competizioni internazionali, tra cui otto eventi Capcom Pro Tour e si qualificato quattro volte alla Capcom Cup. Gli mancava giusto di trionfare all'EVO per coronare la sua carriera.

Ci era già andato vicinissimo in passato. Infatti, nell'edizione del 2017 era arrivato in finale, classificandosi secondo dopo essere stato battuto dal giocatore giapponese Tokido. Se siete curiosi, nel player qui sopra trovate il replay del match con Big Bird che ha visto trionfare Punk, che ha utilizzato Cammy per battere un coriaceo Rashid.