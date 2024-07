EA Sports FC 25 includerà la SSC Napoli con licenza ufficiale, EA sigla una partnership esclusiva pluriennale

In precedenza era Konami ad avere la partnership in esclusiva, dunque la squadra presentava nome, logo e divise ufficiali solo in eFootball, mentre in EA Sports FC 24 appariva con il nome fittizio "Napoli FC", con logo e divise inventate, con le parti che ora dovrebbero invertirsi. Insomma, si tratta sicuramente di una notizia che verrà accolta con entusiasmo dai giocatori del calcio virtuale made in EA Sports tifosi del Napoli.

Una collaborazione che va oltre il calcio virtuale

"La SSC Napoli è un club con un retaggio incredibilmente forte all'interno del calcio italiano e mondiale, e siamo entusiasti di darle il benvenuto in EA Sports FC", ha commentato l'annuncio James Taylor, Director of FC Football Partnerships. "È un momento emozionante per noi, per avvicinare i fan ai giocatori e al club che amano, sapendo l'enorme ruolo che il calcio gioca nella cultura napoletana".

L'accordo tra EA Sports e SSC Napoli non si limita solo ai giochi della serie EA Sports FC, bensì sarà dinamica e andrà a toccare molteplici settori, dal lifestyle alla street art e le tendente musicali. A tal proposito, l'annuncio della partership è stato accompagnato dalle parole di Geolier, superstar del rap internazionale e tifoso della squadra partenopea.

"Il Napoli non è solo una squadra di calcio: è uno stile di vita, proprio come l'essere napoletani. È un legame di sangue, qualcosa che sta dint' 'o core", commenta Geolier. "È bellissimo poter vivere questa emozione con FC25, un gioco che mi diverte da sempre".

Oltre al Napoli, pare che anche Roma e Monza saranno in EA Sports FC 25 con licenza ufficiale, ma per il momento parliamo di indiscrezioni senza conferma. Nel frattempo vi ricordiamo che EA Sports FC 25 sarà disponibile dal 27 settembre su PC e console. Se ancora non lo avete fatto, ecco le nostre prime impressioni dopo aver provato il gioco e il nostro speciale con tutti i dettagli su edizioni, prezzi e campionati e licenze confermate.