Samsung Odyssey G6: la recensione del monitor da gaming 27 pollici OLED con refresh rate a 360 Hz

Prima di tessere troppe lodi al prodotto Samsung però, andiamo a testare questo nuovo G6 sul campo, per capire come si comporta nell'uso di tutti i giorni e, ovviamente, quando giochiamo ai nostri titoli preferiti.

L'Odyssey OLED G6 (G60SD) da 27 pollici di Samsung è uno di quei monitor da gaming che potrebbe rappresentare una giusta via di mezzo tra qualità e prezzo, visto che combina la tecnologia OLED con una risoluzione QHD (1440p), un refresh rate ultraveloce e un design elegante. Sulla carta quindi, questo monitor dovrebbe offrire un'esperienza visiva straordinaria, con colori vibranti, neri profondi e un tempo di risposta fulmineo, il tutto racchiuso in un pacchetto sottile e versatile e un prezzo inferiore rispetto alle controparti con risoluzione 4K.

La dotazione di porte è piuttosto classica : sul retro, infatti, troviamo due porte HDMI 2.1, una DisplayPort 1.4, una USB-B per il collegamento al PC, due USB-A 3.0, oltre a un'uscita audio da 3.5mm. Non ci sono porte USB di tipo C. C'è poi la consueta dotazione di opzioni gaming, come mirini e contatore dei frame, alcune opzioni per la salvaguardia dei LED, come l'attenuazione dei loghi, e il supporto al PiP (Picture in Picture). Il prezzo di listino è di 899€.

Il G6 non è solo un piacere per gli occhi, ma anche un bell'oggetto di design. Il profilo sottile e le cornici minimaliste lo rendono un'aggiunta elegante a qualsiasi scrivania . Il supporto regolabile in altezza, inclinazione e rotazione consente di trovare la posizione di visione perfetta. Inoltre, il monitor è dotato di un hub USB integrato, che semplifica la connessione di periferiche e accessori, anche se come detto manca un ingresso USB-C.

Esperienza d'uso

Il refresh rate di 360 Hz e il tempo di risposta fulmineo garantiscono un'esperienza di gioco incredibilmente fluida e reattiva sul monitor Samsung Odyssey G6, soprattutto nei titoli competitivi dove ogni millisecondo conta. I colori vivaci e i neri profondi dell'OLED rendono i mondi virtuali più immersivi e realistici che mai. Inoltre, la tecnologia AMD FreeSync Premium Pro elimina lo screen tearing e riduce l'input lag, offrendo un vantaggio competitivo ai giocatori più esigenti. Ma come al solito, per capire meglio le tecnologie di VRR vi rimandiamo al nostro articolo dedicato, Freesync vs. G-Sync vs. Adaptive-Sync: quale tecnologia di refresh rate è la migliore per evitare il tearing?

Nessun problema di ghosting su Samsung Odyssey G6

Il Dynamic Cooling System, ovvero la soluzione di dissipazione realizzata da Samsung, sfrutta un condotto termico pulsante per tenere a bada le temperature e fa effettivamente il suo dovere con il monitor che mantiene sempre temperature più che accettabili.

L'interfaccia dei menù poi, è molto chiara e può contare su numerosi preset per l'immagine, anche per diversi generi di videogiochi. Noi abbiamo privilegiato solitamente la modalità standard, mentre proprio non siamo riusciti a capire la calibrazione di quella Sport, davvero troppo aggressiva nella gestione dei colori, con una strana prevalenza del rosso.

Videogiochi

Visti i già citati vantaggi del refresh rate fino a 360 Hz, il G6 dà ovviamente il meglio di sé su PC, dove possiamo sfruttare pienamente la risoluzione QHD a 360 Hz, con una resa dei colori impeccabile. Su PS5 e Xbox Series X|S, l'HDMI 2.1 permette di sfruttare sia la risoluzione fino a 1440p 120 Hz, sia funzionalità come il VRR. Stranamente, però, PS5 non riconosce come supportato l'ALLM, mentre su Xbox ci sono problemi nella gestione dell'HDR.

Utilizzato con Xbox, il Samsung Odyssey G6 non ha l'HDR, stranamente

Buona anche la gestione di Nintendo Switch, anche se i testi a schermo (quelli dell'interfaccia per capirci) non ci hanno convinto come leggibilità con nessuna delle modalità di immagine disponibili.

Uso da ufficio

Anche se non è dotato di un sistema operativo integrato, il monitor Samsung si comporta bene anche con i contenuti in streaming dalle varie piattaforme dedicate. Visti i problemi con Switch, infine, temevamo qualche grattacapo nella gestione dei testi su Windows, ma di fatto la leggibilità si è dimostrata sempre molto buona con qualsiasi applicazione del sistema operativo Microsoft.