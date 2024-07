Capcom non ha intenzione di abbandonare il supporto fisico: ecco perché

"Considerato che un significativo numero di utenti chiede ancora di poter acquistare giochi in formato fisico , al momento non prevediamo di eliminare questa tipologia di prodotti", si legge nel documento pubblicato da Capcom, in cui vengono affrontati anche diversi altri argomenti.

Capcom non ha intenzione di abbandonare il supporto fisico : nel corso di una sessione di domande e risposte con gli investitori, la casa giapponese ha chiarito che la richiesta di prodotti su disco è ancora forte ed è per questo che non passerà al solo digitale.

Mega Man, Ace Attorney e il trend dei remake

Nello stesso documento, alcuni investitori hanno chiesto del destino di determinate proprietà intellettuali, in particolare Mega Man e Ace Attorney: in entrambi i casi Capcom ha risposto che si tratta di franchise di grande valore e che sta considerando nuovi progetti che possano rilanciarli.

Infine, qualcuno ha chiesto se l'azienda ha intenzione di concentrarsi sullo sviluppo di nuovi giochi anziché puntare così spesso sui remake. "Teniamo molto a tutte le nostre proprietà intellettuali e stiamo pensando a come utilizzarle non solo nei giochi ma anche in altri media", ha risposto Capcom.

"Per quanto riguarda i giochi, riteniamo che il gameplay e il fascino specifico di un brand siano molto importanti e cerchiamo di adottare un approccio multiforme, che includa non solo nuovi titoli e remake, ma anche conversioni e raccolte."

"In futuro continueremo a pensare a come sfruttare i nostri franchise, lavorando in modo che un'ampia gamma di giocatori possa godere di questi giochi in tutto il mondo."