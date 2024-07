Gli sviluppatori di Assassin's Creed Shadows hanno scritto un messaggio agli utenti giapponesi

"Condividiamo la vostra passione per la storia e rispettiamo profondamente la vostra attenzione per l'integrità storica e culturale del vostro ricco patrimonio. Vorremmo dunque affrontare alcuni punti per chiarire le nostre intenzioni e le nostre decisioni creative ."

"Per molti del nostro team, creare un gioco di Assassin's Creed ambientato nel Giappone feudale è stato un sogno a lungo inseguito. Dopo l'annuncio di Assassin's Creed Shadows abbiamo ricevuto molte reazioni positive ma anche alcune critiche , tra cui quelle di voi giocatori giapponesi."

"Innanzitutto vogliamo esprimere i nostri più sentiti ringraziamenti per il vostro sostegno alla serie di Assassin's Creed, che ha ormai una storia di quasi venti anni", si legge nel testo. "In questo arco di tempo abbiamo esplorato diverse ambientazioni, periodi e personaggi : da un Assassino durante la Terza Crociata a un Vichingo nell'Inghilterra del IX secolo, e innumerevoli altri."

Gli sviluppatori di Assassin's Creed Shadows hanno scritto agli utenti giapponesi un messaggio in cui affrontano le ben note polemiche legate al modo in cui il gioco rappresenta determinati aspetti della storia e della cultura nipponica.

La questione relativa all'autenticità

"Ci siamo impegnati a fondo per garantire una rappresentazione coinvolgente e rispettosa del Giappone feudale. Tuttavia, la nostra intenzione non è mai stata quella di presentare i nostri giochi di Assassin's Creed, compreso Assassin's Creed Shadows, come rappresentazioni reali della storia o di personaggi storici."

"Il nostro obiettivo è invece quello di stimolare la curiosità e incoraggiare i giocatori a esplorare e conoscere meglio le ambientazioni storiche a cui ci ispiriamo. Assassin's Creed Shadows è stato progettato innanzitutto per essere un videogioco divertente, che racconta un'avvincente storia ambientata nel Giappone feudale."

"Il nostro team ha collaborato a lungo con consulenti esterni, storici, ricercatori e con i team interni di Ubisoft Japan per le nostre scelte creative. Nonostante gli sforzi profusi, siamo consapevoli che alcuni elementi del nostro materiale promozionale hanno suscitato preoccupazione nella comunità giapponese. Per questo ci scusiamo sinceramente."

Yasuke e Naoe, i protagonisti di Assassin's Creed Shadows

"Tutti i filmati presentati finora sono in fase di sviluppo e il gioco continuerà a evolversi fino al lancio. Sulla base delle critiche costruttive ricevute, continueremo a impegnarci fino a quando non metteremo il gioco nelle vostre mani - e anche oltre."

"Desideriamo inoltre chiarire che, pur avendo consultato molte persone durante il processo di sviluppo, queste non sono in alcun modo responsabili delle decisioni prese dai team creativi nell'interesse del gameplay e del divertimento. Di conseguenza, chiediamo rispettosamente che qualsiasi critica non genga rivolta ai nostri collaboratori, sia interni che esterni."