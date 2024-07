Le nuove GPU NVIDIA GeForce RTX 50 potrebbero essere state posticipate al 2025

Stanno emergendo varie testimonianze, sempre al livello di leaker e non certo informazioni ufficiali, che puntano a un possibile posticipo delle nuove GPU NVIDIA GeForce RTX 50 al 2025, sia come presentazione che come lancio dei prodotti.

Queste derivano in buona parte anche da affermazioni e interviste registrate dopo il Computex, con executive e rappresentanti della compagnia, dunque gli indizi che possono portare a tale conclusione non sono proprio campati in aria, anche se ovviamente non c'è nulla di ufficiale visto che NVIDIA non ha nemmeno presentato le nuove schede video.

Da queste informazioni risulta quasi certa l'idea che AMD voglia spostare la serie Radeon RX 8000 al 2025, così come Intel potrebbe fare con la serie B di ARC, entrambi elementi che certamente non mettono pressione a NVIDIA sul dover stringere i tempi per lanciare la nuova serie di GPU.