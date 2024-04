NVIDIA GeForce RTX 5090 e RTX 5080 in arrivo entro la fine dell'anno, i dettagli

Dopo il recente lancio delle GeForce RTX 40 Super, l'ultima linea di GPU basate su architettura Ada Lovelace uscita all'inizio dell'anno, NVIDIA potrebbe presto presentare le nuovissime schede video "Blackwell" capitanate dalle GeForce RTX 5090 e RTX 5080. Il team verde ha già presentato le nuove GPU Blackwell destinate al segmento IA e, stando agli ultimi rumor provenienti dall'asia, avrebbe in programma il lancio della gamma consumer GeForce RTX 50 entro la fine dell'anno .

GeForce RTX 5090 e RTX 5080 entro la fine dell'anno

I chip NVIDIA Blackwell dedicati all'IA

Stando alle indiscrezioni, NVIDIA starebbe concentrando i propri sforzi sul prossimo lancio delle schede video di fascia alta per il gaming, tra cui spiccano GeForce RTX 5090 e RTX 5080, il tutto nel quarto trimestre del 2024.

Il rumor arriva direttamente dal canale asiatico UDN e tira in ballo i principali produttori di schede grafiche per il gaming: secondo quanto riportato, ASUS, MSI, Gygabite e altri attori del mercato si starebbero preparando all'arrivo della prossima generazione di GPU targate NVIDIA, che porterà ad un aumento dei prezzi delle schede di fascia alta.

Come si legge nel report: "Dopo gli annunci di NVIDIA nel settore dell'intelligenza artificiale, anche i produttori di schede grafiche continuano a presentare nuovi prodotti. I produttori di schede grafiche prevedono che le nuove GPU della serie RTX 50 di NVIDIA saranno presentate nel quarto trimestre. Inizialmente, si concentreranno sulle linee RTX 5090 e RTX 5080 di fascia alta. Le aziende sono ottimiste sul fatto che il lancio del refresh biennale delle GPU di NVIDIA aiuterà i produttori di schede ad aumentare le vendite dell'anno in corso e farà salire il prezzo medio unitario delle schede grafiche".