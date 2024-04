Star Wars: Mark Hammill divertito da una strana pubblicità cilena fatta usando Episodio IV

Sorpresa!

Come potete vedere nel video allegato al post su X sottostante, lo spot, se così lo vogliamo chiamare, parte direttamente dentro il film per evitare lo stacco pubblicitario. Meglio: è stato concepito come un pezzo di film. Quindi possiamo vedere Obi-Wan Kenobi parlare con Luke e... guardatelo perché vale la pena di non rovinarvi la sorpresa in questo caso.

Chissà se erano birre laser piene di Forza... Comunque sia Hammill, visto il filmato, lo ha condiviso e ha chiesto ironicamente: "Viene considerato nel canone di Star Wars in Cile?"

Va detto che lo strano spot è stato trasmesso nel 2003, quando i film di Star Wars hanno iniziato a circolare sulla TV cilena.

Da notare che c'è anche uno spot simile con Palpatine, in questo caso inserito in Episodio VI.

Insomma, ora si spiega perché ha fatto la fine che ha fatto.