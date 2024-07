Manor Lords mostra i progressi su alcune novità molto richieste, in arrivo nel prossimo grosso update

Manor Lords prosegue il suo percorso di evoluzione, espansione e arricchimento, con l'aggiunta di diverse caratteristiche nell'atteso update in arrivo nelle prossime settimane, e laghetti e balestre cominciano a farsi vedere nel nuovo post pubblicato da Slavic Magic.

Lo sviluppatore indie del popolare city builder medievale non ha ancora riferito una data di uscita precisa per l'aggiornamento in questione, ma la patch verrà "completata e pubblicata nelle prossime settimane", con alcune immagini pubblicate a dimostrazione dei lavori in corso.

In un post pubblicato su Steam, Slavic Magic ha riepilogato le novità in arrivo in Manor Lords con l'update in questione, che peraltro segnerà una sostanziale evoluzione tecnica visto il passaggio ad Unreal Engine 5, cosa che di per sé è già una novità enorme.