In Manor Lords sta per arrivare una novità richiestissima dalla comunità

I feedback della comunità sono diventati uno strumento essenziale per indirizzare il lavoro degli sviluppatori. In realtà editori e software house si sono sempre rivolte in qualche modo ai giocatori per cercare di trovare gli equilibri migliori per le loro opere, ma negli anni recenti la tendenza è diventata ancora più evidente con i vari accessi anticipati, che sono diventati un modo per far partecipare gli utenti al processo di sviluppo. Ne sa qualcosa l'autore di Manor Lords, che sta realizzando degli splendidi laghetti in cui far pescare gli abitanti dei suoi villaggi medievali . Il motivo? Sono stati richiestissimi dalla comunità nata intorno al gioco.

L'amore per la pesca

Sì, pare che per molti avere dei laghetti in cui mandare a pesca i loro cittadini virtuali sia un vero e proprio must. Inoltre, va detto che è sicuramente un ottimo modo per trovare del cibo, considerando che stiamo parlando di tempi in cui caccia e pesca erano molto diffuse, e non certo come sport.

L'immagine che mostra il laghetto work in progress per la pesca è anche un ottimo modo per assaggiare il passaggio all'Unreal Engine 5, che avverrà con un futuro aggiornamento. L'autore di Manor Lords ha infatti dichiarato la volontà di passare alla versione più avanzata del motore di Epic Games, per migliorare la resa grafica e sistemare alcuni aspetti del gioco. Immaginiamo che il passaggio non sarà indolore, soprattutto all'inizio, ma la speranza è quella di avere un titolo migliore, che proceda più fluidamente verso il lancio della versione 1.0, di cui ancora non esiste una data di lancio.