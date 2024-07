Larian Studios continuerà ad aggiornare Baldur's Gate 3 anche dopo la patch 7, con nuove caratteristiche

La patch 7 di suo arriverà a settembre di quest'anno , come svelato su Steam, dove possiamo anche leggere: "abbiamo ancora qualche asso nella manica - incluse molte funzionalità richieste dalla community come il cross-play e una modalità foto."

L'attesissima patch 7 di Baldur's Gate 3 non sarà l'ultima per l'amatissimo gioco di ruolo elettronico. Larian Studio ha infatti ancora diverse caratteristiche da implementare, come il cross-play e la modalità foto .

Molte novità ancora in ballo

Larian ha inoltre anticipato che sta "lavorando su una serie di altri miglioramenti, da modifiche al gameplay, a miglioramenti della qualità della vita, a correzioni di bug, a ottimizzazioni delle prestazioni." Insomma, sembra proprio che ci troviamo di fronte a una patch maggiore che andrà a modificare molti aspetti dell'amatissimo gioco.

Il fatto che la patch 7 non sia l'ultima è un po' una sorpresa, considerando che Swen Vincke, il capo di Larian Studios, aveva precedentemente affermato che sarebbe stata la patch finale, che avrebbe dato il gioco in mano ai giocatori con l'aggiunta del supporto per le mod.

Larian ha anche svelato che la beta chiusa del prossimo aggiornamento di Baldur's Gate 3 inizierà il 22 luglio. Non è ancora chiaro per quanto tempo durerà la beta chiusa, ma è possibile preregistrarsi sulla pagina del gioco su Steam per avere la possibilità di accedere da subito.

Chissà che futuro ci attende quando Baldur's Gate 3 sarà moddabile in modo più profondo di ora. Intanto abbiamo appreso che i troppi premi vinti hanno rallentato i lavori dentro Larian Studios.