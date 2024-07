Baldur's Gate 3 ha vinto così tanti premi da aver rallentato i lavori dentro Larian Studios

Larian Studios ha dovuto ritirare così tanti premi per Baldur's Gate 3 da aver rallentato lo sviluppo , immaginiamo sia quello delle patch, sia quello di nuovi giochi (non ancora annunciati). A svelare lo strano retroscena è stato il capo della software house, Swen Vincke, in un'intervista concessa alla rivista Edge.

Problemi che in tanti vorrebbero avere

"Ha influito sullo sviluppo. Sono davvero tanti," ha detto Vincke. "È stato un vero problema." Del resto Baldur's Gate 3 è stato uno dei maggiori successi del 2023. Di conseguenza è stato premiato un po' da tutti come gioco dell'anno, tra New York Video Game Critics Circle, The Game Awards, i Gayming Awards, i Game Developers Choice Awards e tanti altri ancora.

"È sorprendentemente stressante a livello emotivo." Ha spiegato Vincke, per quanto sia assolutamente grato per i premi ricevuti, in quanto "è fantastico avere dei momenti in cui si è celebrati" e Larian li "apprezza davvero", ma inviare i membri chiave del team a così tante cerimonie ha frammentato lo sviluppo.

"Sarebbe bello se tutti potessero mettersi d'accordo per farle tutte in una volta sola", ha spiegato, sapendo bene che non è possibile. Tanta attenzione ha reso anche impossibile chiudere Baldur's Gate 3, che sembra aver ricevuto più aggiornamenti di quanti inizialmente pianificati.

Che aggiungere? Chissà quanti altri studi vorrebbero avere gli stessi problemi di Larian con Baldur's Gate 3, che oltretutto i premi se li è meritati dal primo all'ultimo. Vedremo se bisserà con il prossimo gioco.