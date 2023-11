Starfield: i fan sembrano aver preso bene la mancata candidatura a GOTY ai The Game Awards 2023

A quanto pare i fan di Starfield non hanno preso malissimo l'esclusione del gioco dalla maggior parte delle nomination dei The Game Awards 2023 , GOTY compreso. Anzi, a dirla tutta pare che se l'aspettassero, considerato il gioco.

Sotto le aspettative dei fan?

Starfield è un gioco grande e ambizioso, ma allo stesso tempo presenta alcuni problemi che secondo molte persone gli impediscono di eccellere. Nondimeno ha suscitato scalpore vederlo nominato in una soltanto delle 31 categorie della manifestazione. Scalpore sì, ma non proprio stupore.

Un post dal titolo "Starfield non è stato nominato per il premio di gioco dell'anno ai The Game Awards," riporta molti pareri di giocatori che hanno amato Starfield, ma non lo considerano il GOTY.

Ad esempio l'utente X-2357 ha messo a confronto il titolo di Bethesda con Baldur's Gate 3 di Larian Studios, convenendo che quest'ultimo merita il GOTY molto più di lui: "Baldurs Gate 3 ha scelte infinite, Starfield ne ha zero. Sto a 250 ore di gioco e lo odio e lo amo, ma ormai ho compreso com'è fatto. Non è nemmeno un gioco di ruolo, perché ogni volta che provo a finire una quest in un modo diverso non funziona. C'è solo un'opzione e un'altra semi-opzione che vi fa odiare per 10 secondi quindi tutti dimenticano cosa avete fatto. Zero scelte e conseguenze, che è ciò di cui ho bisogno in un gioco di ruolo. Starfield è un divertente action adventure, con qualche elemento di roleplay."

I commenti sullo stesso tono sono molteplici e fanno ben capire come serpeggi un po' di delusione anche tra chi ama Starfield, tanto che molti lo avevano già escluso dalla corsa al GOTY senza stare troppo a recriminare. Se volete maggiori dettagli, leggete la nostra recensione.