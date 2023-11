Cities: Skylines 2, gli aggiornamenti rallentano di ritmo e l'editor arriverà in ritardo

L'amministratore delegato di Colossal Order, Mariina Hallikainen, ha rivelato in un nuovo post sul blog che la cadenza degli aggiornamenti per Cities: Skylines 2 rallenterà. Di conseguenza, le nuove funzionalità del gioco sono state rimandate. Tra queste sono inclusi gli strumenti per la creazione di mod per Cities: Skylines 2 che erano già stati annunciati.

Secondo il post, l'editor di Cities: Skylines 2 è ancora in fase di sviluppo e attualmente supporta solo le mappe e il modding del codice. Lo studio spera che queste funzioni siano pronte per la prima pubblicazione dell'editor. Un'importante funzione prevista per l'editor, la possibilità di importare risorse personalizzate, non è ancora disponibile nelle build interne.

"Prevediamo che ci vorranno un paio di mesi per portare l'editor in una forma tale da poterlo pubblicare, ma non abbiamo ancora una tempistica concreta perché non vogliamo fare promesse che non possiamo mantenere", ha scritto lo sviluppatore. "Una volta che l'editor sarà uscito continueremo a lavorarci con i vostri feedback e suggerimenti che ci aiuteranno a dare la priorità alle funzioni e ai miglioramenti più desiderati. Non vediamo l'ora di vedere anche le vostre creazioni e mod".