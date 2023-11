YouTube crea nuove regole per l'uso delle IA nei video

Le IA sono sempre più presenti all'interno delle nostre tecnologie e, in generale, nella nostra vita. Potenzialmente possono essere un aiuto, ma possono anche essere utilizzate in modo scorretto e creare problemi. Ora, YouTube - una compagnia che si basa sui contenuti creati dagli utenti - ha annunciato nuove regole legate alle intelligenze artificiali.

La prima cosa di cui YouTube parla nelle sue nuove regole è il nuovo accordo di segnalazione dei contenuti. Si legge: "Crediamo che sia nell'interesse di tutti mantenere un ecosistema sano di informazioni su YouTube. Abbiamo già politiche di lunga data che vietano i contenuti tecnicamente manipolati che ingannano gli spettatori e possono rappresentare un serio rischio di danno grave. Tuttavia, le nuove e potenti forme di narrazione dell'intelligenza artificiale possono anche essere utilizzate per generare contenuti che hanno il potenziale di ingannare gli spettatori, soprattutto se non sono consapevoli che il video è stato alterato o creato sinteticamente."

"Per risolvere questo problema, nei prossimi mesi introdurremo aggiornamenti che informeranno gli spettatori quando il contenuto che stanno vedendo è sintetico. In particolare, chiederemo ai creatori di comunicare quando hanno creato contenuti alterati o sintetici che sono realistici, anche utilizzando strumenti di intelligenza artificiale".

In questa sezione YouTube indica specificamente contenuti legati alle elezioni e ai conflitti militari come esempi di video nei quali si dovrà precisare che i contenuti sono stati creati da IA. Afferma che i creatori che "scelgono costantemente di non divulgare" informazioni rilevanti potrebbero vedere i loro contenuti rimossi o perdere lo status di partner del programma YouTube. YouTuve sta aggiungendo una nuova etichetta al pannello della descrizione per mostrare agli utenti che i contenuti possono essere alterati o sintetici nel tentativo di chiarire le cose.