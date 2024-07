Fallout: London funzionerà con le versioni Steam e GOG di Fallout 4, ma non con quella Epic Games Store

L'uscita della maxi mod Fallout: London si avvicina , ma non tutti potranno goderne. Intanto non funzionerà con le versioni console del gioco, il che era scontato, mentre GOG, che sta aiutando nella distribuzione dei file, ha spiegato ch e richiederà la versione Steam o quella GOG di Fallout 4 per l'installazione, ma non funzionerà con la versione Epic Games Store, poiché quest'ultimo non supporta una funzionalità chiave, indispensabile per farla girare.

Chi ci giocherà e chi no

Fallout: London si presenta più come un'espansione vera e propria (non ufficiale) che come una semplice mod. Come il titolo fa intuire, è ambientata a Londra, nel Regno Unito. Doveva già essere disponibile, ma è stata rinviata per via dell'ultima patch ufficiale di Fallout 4 pubblicata da Bethesda.

La collaborazione con GOG ha consentito a Fallout: London di superare un altro scoglio, quello delle dimensioni dei file, che non sarebbero stati gestibili da portali come Nexus Mods (il punto di riferimento per i modder di moltissimi giochi). Rimaneva solo il dubbio della compatibilità, chiarito definitivamente da GOG in una dichiarazione ufficiale fatta alla testata VG247, in cui viene ribadito che Fallout: London funzionerà con la versione GOG di Fallout 4 e ha anche confermato che sarà compatibile con la versione Steam, tramite downgrade manuale o utilizzando uno strumento di downgrade attualmente "in fase di sviluppo". Purtroppo le copie di Fallout 4 distribuite da Epic non funzioneranno con Fallout: London, dato che l'Epic Store non supporta il downgrade dei giochi, ossia non consente di tornare alle versioni precedenti.

In futuro, comunque, la mod potrebbe funzionare anche con Epic Games Store, ossia quando la patch di ultima generazione di Fallout 4 sarà resa più stabile e consentirà una versione nativa della mod, senza la necessità di fare downgrade.