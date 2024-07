Iniziato su Steam il Festival dei giochi di lotta, con tante offerte sui picchiaduro

Pronti a menare

La descrizione dell'evento è esplicita su cosa è compreso nelle scontistiche, visto che recita "Una celebrazione dei giochi di lotta, quelli in cui i giocatori se le danno di santa ragione."

Quindi è possibile acquistare The King of Fighters XIV a 16,49 euro invece di 54,99 euro (- 70%), oppure Dragon Ball Z: Kakarot a 14,99 euro invece di 59,99 euro (- 75%), o ancora Tekken 8 a 39,89 euro invece di 69,99 euro (- 43%), o Guilty Gear -Strive- a 19,99 euro invece di 39,99 euro (- 50%).

Notevole anche lo sconto di Mortal Kombat 1, venduto a 27,99 euro invece di 69,99 euro (- 60%) e imperdibile quello di Dragon Ball FighterZ, che potete portare a casa per 9,59 euro invece di 59,99 euro (- 84%).

Il Festival dei giochi di lotta di Steam è anche un'ottima occasione per ricordare quali picchiaduro sono in arrivo sui nostri schermi, in particolare Dragon Ball: Sparking! Zero, il più atteso del gruppo.

Insomma, se vi volete menare un po' le mani, virtualmente parlando, la pagina giusta in cui guardare è sicuramente quella ufficiale dell'evento su Steam. Sicuramente troverete qualcosa che faccia al caso vostro, in particolare se siete appassionati del genere.