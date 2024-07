Annunciate le date della beta di Call of Duty: Black Ops 6

Dopo le voci di corridoio delle scorse ore, che si sono dimostrate decisamente accurate, Activision ha confermato che l'accesso anticipato alla beta di Call of Duty: Black Ops 6 si svolgerà dal 30 agosto al 4 settembre su tutte le piattaforme. Sarà disponibile a chiunque preordini Black Ops 6 o sia iscritto alla fascia Ultimate del Game Pass , il servizio in abbonamento di Xbox.

Beta aperta

Il secondo weekend della beta sarà aperto a tutti i giocatori. Si svolgerà dal 6 al 9 settembre 2024. L'annuncio delle date della beta è stato dato nel primo episodio dell'Official Call of Duty Podcast, pensato per tenere aggiornati gli appassionati della serie con le ultime novità.

Purtroppo non sono stati svelati i contenuti che faranno parte della beta, che immaginiamo saranno illustrati a breve. Anche se in realtà c'è tempo, visto che si parla di fine agosto per la prima settimana. Per il resto vi ricordiamo che Call of Duty: Black Ops 6 uscirà il 25 ottobre 2024 per Xbox Series X e S, Xbox One, PlayStation 5, PlayStation 4 e PC. Inoltre sarà disponibile al lancio anche per la fascia Ultimate del Game Pass, sia quella Xbox, sia quella PC. Uscirà con 16 mappe multigiocatore, tra cui 12 mappe principali 6v6 e quattro mappe Strike giocabili 2v2 o 6v6. Ci sarà anche il ritorno degli zombi, con due mappe completamente nuove disponibili da subito.

Activision ha annunciato che mostrerà il lato multiplayer di Black Ops 6 al Call of Duty Next del 28 agosto, l'evento annuale dedicato alla serie. Infine, vi ricordiamo che Black Ops 6 richiederà una connessione internet persistente agli utenti per tutte le modalità di gioco, inclusa la campagna.