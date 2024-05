Fallout: London, capo del progetto è tentato di lanciare la versione pre-aggiornamento di Fallout 4

I piani iniziali erano quelli di lanciare Fallout: London il 23 aprile 2024, dopo circa cinque anni di sviluppo. Purtroppo, poco prima del lancio è arrivata la notizia dell' aggiornamento di Fallout 4, reso disponibile giusto due giorni prima di Fallout: London , che ha introdotto versioni native del gioco per le console di ultima generazione e ha cambiato diverse cose anche su PC. Quindi la data d'uscita della mod è stata posticipata a tempo indeterminato per aggiornarla all'ultima versione del gioco base.

La mega mod Fallout: London per Fallout 4 sarà disponibile anche tramite GOG quando sarà pronta, ma Dean Carter, il capo sviluppatore di Team FOLON, il gruppo di modder che ha realizzato questo ambizioso progetto, si è detto tentato di lanciare subito la versione pre-patch di ultima generazione del gioco originale, grazie ai feedback positivi della comunità. Purtroppo non è possibile farlo.

Problemi di dimensioni

La Londra post apocalittica sembra meravigliosa

L'aggiornamento rischiava di rendere la mod completamente ingiocabile. Da qui la decisione di Carter e gli altri. Ora però, i feedback dei fan stanno creando dei dubbi nel team di sviluppo, come spiegato da Carter in un'intervista con The Gamer, che sta pensando di lanciare anche la versione pre-patch. Del resto sono molti quelli che sono tornati alla versione precedente di Fallout 4, perché la patch di Bethesda ha reso incompatibile il gioco con moltissime mod.

Fallout: London sarà una mod massiccia. Il download peserà circa 30-40GB, una dimensione tale che a quanto pare Nexus Mods, il sito di riferimento della scena modder mondiale, non poteva gestire, considerando le previsioni di download. Qui è intervenuto il negozio GOG, che aiuterà con la distribuzione della mod, collaborando proprio con Nexus Mods.

Per adesso, comunque, Fallout: London non ha ancora una nuova data d'uscita. L'idea di fare arrivare la vecchia versione insieme alla nuova è comunque solo un proposito, visto che le dimensioni della mod renderebbero difficilissimo gestire il doppio carico di download.