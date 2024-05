Sierra On-Line: il documentario Legends Of Adventure racconterà la storia della compagnia

Ken Williams, nome storico dell'industria dei videogiochi che insieme alla moglie Roberta Williams fondò Sierra On-Line, dando vita ad alcune serie videoludiche amatissime (King's Quest, Space Quest, Quest for Glory, Leisure Suit Larry, Gabriel Knight e Police Quest tanto per citarne alcune), in particolare nell'ambito delle avventure punta e clicca, ha annunciato con un post su X che è in produzione un documentario che racconterà la storia della compagnia, chiusa da tempo.

Si chiamerà Legends of Adventure ed è prodotto dallo stesso team che ha creato la docuserie di Prime Video Gamebreaker. Il documentario si concentrerà proprio sul contributo dei Williams e includerà interviste a personaggi chiave di Sierra, tra i quali Al Lowe, Lori Ann Cole e Corey Cole.