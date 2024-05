Senua's Saga: Hellblade II: alcune nuove immagini mostrano il gioco in azione

Il giocatore vivrà l'avventura dal suo punto di vista, cercando risposte e affrontando nemici in combattimenti estremamente fisici e viscerali , come spiegato dal team di sviluppo stesso. Insomma, le premesse sembrano ottime, non resta che vedere la realizzazione finale. Fortunatamente non ci vorrà tanto.

Manca poco al lancio dell'attesissimo Senua's Saga: Hellblade II e la curiosità intorno al titolo è veramente grande. Microsoft ha quindi pubblicato alcune nuove immagini che lo mostrano in azione. Più precisamente, vengono mostrati dei nuovi scenari e alcuni personaggi, per la gioia di quelli che vogliono saperne di più prima di giocare.

Le immagini

Le immagini sono di grande aiuto per farsi un'idea. In una vediamo un uomo afferrare una corda. Probabilmente si trova a bordo di una barca. Difficile dire cosa stia guardando. In un'altra vediamo Senua davanti a uno degli splendidi e desolati paesaggi del gioco (sviluppato usando Unreal Engine 5), un terzo scatto mostra un altro paesaggio, ma con una grande colonna di fumo visibile sulla distanza, in un quarto vediamo la protagonista affrontare uno stretto passaggio, in un altro la vediamo manipolare un oggetto, di cui non conosciamo la funzione e l'ultimo è un primo piano che mostra il grande dettaglio con cui sono stati realizzati i modelli umani principali.

Per il resto vi ricordiamo che Senua's Saga: Hellblade II sarà disponibile a partire dal 21 maggio 2024 su Xbox Series X/S e PC. Sarà giocabile da subito anche tramite abbonamento Game Pass, su tutte le piattaforme. Da quello che si è visto, potrebbe essere uno dei giochi che più di tutti mostrerà le potenzialità del motore di Epic Games, quantomeno a livello di dettaglio.