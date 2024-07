Xiaomi minaccia il secondo posto di Apple nel mercato smartphone, ma la crescita generale è lenta

"Sebbene la ripresa sia in corso con le prime 5 aziende che registrano tutte guadagni anno su anno, stiamo assistendo a una crescente concorrenza tra i leader e a una polarizzazione delle fasce di prezzo", afferma Nabila Popal, Senior Research Director di IDC. "Mentre Apple e Samsung continuano a spingere sul mercato premium, molti OEM cinesi stanno aumentando le spedizioni nella fascia bassa nel tentativo di conquistare quote di volume in un contesto di domanda debole". Ne consegue che la fascia media è quella che sta soffrendo di più.

Il mercato globale degli smartphone ha registrato una crescita del 6,5% su base annua nel secondo trimestre del 2024, raggiungendo i 285,4 milioni di unità spedite. Nonostante questo sia il quarto trimestre consecutivo di crescita, la domanda non si è ancora ripresa completamente e rimane debole in molti mercati, secondo i dati preliminari di IDC.

Samsung e Apple in testa, ma l'attenzione è rivolta all'IA

Samsung si è aggiudicata la prima posizione nel secondo trimestre del 2024 con una quota del 18,9%, grazie alla sua strategia focalizzata sui flagship e all'intelligenza artificiale. Apple ha chiuso il trimestre al secondo posto con una quota del 15,8%, grazie a migliori prestazioni in Cina e in altre regioni chiave. Entrambe le aziende hanno però registrato una crescita modesta anno su anno.

Lo share detenuto dai cinque maggiori produttori di smartphone nel secondo trimestre del 2024

Chi invece continua a crescere con costanza sono i produttori cinesi: Xiaomi si è classificata al terzo posto con una quota del 14,8%, con una crescita del 27,4% rispetto allo stesso trimestre del 2023. Vivo e OPPO si piazzano invece al quarto posto con quote rispettivamente del 9,1% e 9,0%. Come Xiaomi, anche Vivo ha registrato una crescita a due cifre grazie alle forti prestazioni nei mercati emergenti e in Cina, mentre la crescita dell'1,8% di OPPO è dovuta a una continua espansione di successo al di fuori della Cina.

Nonostante la ripresa sia in corso, la crescita nel secondo trimestre del 2024 è stata in parte sostenuta da una base di confronto bassa e la ripresa complessiva è ancora lenta. Tuttavia, il secondo trimestre è visto come un preludio al lancio di più smartphone dotati di intelligenza artificiale generativa nella seconda metà dell'anno, che potrebbe essere il prossimo motore di crescita dopo il 5G e i dispositivi pieghevoli.

I 5 principali produttori di smartphone: spedizioni mondiali in milioni di unità, quota di mercato e crescita anno su anno (risultati preliminari nel secondo trimestre 2024)

E voi che cosa ne pensate di questo trend di crescita del mercato smartphone? Quali sono i vostri marchi di smartphone preferiti? Diteci la vostra nei commenti!