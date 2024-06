Manor Lords passa ad Unreal Engine 5, risolvendo problemi e avvicinando l'uscita su Xbox, dice l'autore

Di recente, sono emersi alcuni inconvenienti legati alla "migrazione di cervi", con spostamenti di elementi del gioco che non funzionano come dovrebbero, ma anche questi errori dovrebbero essere corretti dalla transizione ad Unreal Engine 5.

Non che questi abbiano inficiato le performance di Manor Lords sul mercato, visto che con oltre 2 milioni di copie vendute al lancio si è rivelato uno dei maggiori successi del 2024 finora, nonostante le dimensioni minime della produzione, ma lo sviluppatore solitario Greg Styczeń tiene in particolare a riferire che i problemi tecnici sono tutti tenuti in considerazione.

Slavic Magic è nel pieno di una transizione tecnologica per quanto riguarda Manor Lords , che si prepara ad approdare pienamente in Unreal Engine 5 , cosa che comporta un po' di caos in termini di lavoro ma dovrebbe anche portare a diversi miglioramenti e soluzioni a problemi tecnici rilevati finora, oltre ad accelerare l'arrivo su Xbox .

Transizione tecnologica necessaria

In generale, lo sviluppatore parla di "cose fastidiose legate all'angine" come problemi diffusi che punta a risolvere in maniera sostanziale con il passaggio al nuovo motore.

Non c'è ancora una tempistica precisa per questo, ma il processo è in corso e dovrebbe realizzarsi a breve.

"Siamo quasi a metà strada", ha spiegato Styczeń, "con alcune cose da risolvere... ma poi, quando Manor Lords sarà passato su Unreal Engine 5, il gioco avrà nuovamente il supporto ufficiale per l'engine e questo include la possibilità di lavorare simultaneamente sul port per console senza dover scontrarsi con ostacoli su SDk per console obsoleti".

Dunque il passaggio ad Unreal Engine 5 dovrebbe anche velocizzare i lavori per il port su console, nello specifico per quanto riguarda la versione Xbox Series X|S già annunciata e prevista arrivare su Xbox Game Pass nel prossimo periodo.