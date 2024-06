Horizon: Forbidden West è in promozione su Amazon per PS5, pronti a vivere le grandi avventure di Aloy?

Nel mentre l'estate si avvicina e le uscite dei nuovi videogiochi si fanno più rade, arriva il mondo di recuperare quei grandi giochi che non abbiamo ancora avuto modo di provare e che, grazie a degli sconti interessanti, sono ora una valida scelta. Ad esempio possiamo trovare su Amazon Italia una copia PS5 di Horizon: Forbidden West (Standard edition) a 34.99€. Se siete interessati al prodotto, potete trovarlo tramite il box che vedete qui sotto, oppure tramite questo link. Il prezzo mediano indicato da Amazon è 39.98€. Il prezzo attuale non è il più basso di sempre, in quanto è stato in vendita anche a un euro in meno, ma si tratta di un'occasione interessante per acquistare il gioco.