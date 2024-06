Crash Team Rumble è in sconto su Amazon al prezzo più basso di sempre, per chi cerca un gioco online colorato

La saga di Crash vende sempre di più e Activision certamente celebra questi risultati, ma non ci sono limiti ai numeri che si possono raggiungere, sopratutto con un valido sconto. Ad esempio, ora potete acquistare Crash Team Rumble con un 54% di sconto (valore massimo) rispetto al prezzo consigliato su Amazon Italia . Vi basta raggiungere questo indirizzo oppure utilizzare il box che vedete qui sotto. Il prezzo consigliato è 39.99€ e il prezzo attuale è il migliore di sempre per la piattaforma.

Cos'è Crash Team Rumble

Crash Team Rumble si tratta di un gioco multigiocatore online (serve un abbonamento per giocare online su console, ricordiamo). Permette di affrontare scontri 4 vs 4 all'interno di varie mappe, dove ogni team deve raccogliere abbastanza frutti Wumpa.

Si può giocare sia nei panni degli eroi che dei cattivi e ognuno di essi ha le proprie abilità uniche. Lavorare insieme ai propri compagni di squadra è fondamentale, per andare all'attacco e difendere la propria banca Wumpa, così come conquistare punti chiave della mappa. È un gioco adatto per chi vuole giocare con gli amici a qualcosa di leggero e sempre pronto all'uso.