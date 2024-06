Capcom ha festeggiato le vendite di Resident Evil 2... soltanto ora

Stando ai numeri ufficiali, Resident Evil 2 è l'episodio più venduto di sempre per la serie, con i suoi 13,9 milioni di copie: dietro di lui troviamo Resident Evil 7 biohazard (13,3 milioni di copie) e Resident Evil Village (9,8 milioni di copie).

Capcom ha festeggiato le vendite di Resident Evil 2 con una celebrazione vera e propria nei suoi uffici di Osaka, avvenuta però in netto ritardo rispetto a quando il remake ha superato il traguardo dei 10 milioni di copie vendute. Come mai?

Il tesoro dei remake?

Qualche tempo fa abbiamo ragionato su come i remake rappresentino un vero e proprio tesoro per Capcom, che proprio grazie a questa strategia è riuscita a rilanciare in maniera importante il franchise di Resident Evil.

A proposito di remake, l'eccellente rifacimento di Resident Evil 4 si trova al momento in nona posizione con i suoi sette milioni di copie vendute, ma nulla gli impedisce di crescere al punto da superare anche i risultati ottenuti finora dal secondo capitolo.

Nel frattempo, cresce l'attesa in merito ai chiacchierati remake di Resident Evil 0 e Resident Evil Code: Veronica, comparsi nel listino di un noto rivenditore qualche tempo fa: a quando un annuncio ufficiale?