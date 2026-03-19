Volete un PC da gaming total white con CPU e GPU di AMD? Ecco la build Hyperion di Drako che punta dritta alla fascia alta

La personalizzazione dei PC assemblati continua a guadagnare spazio tra appassionati e professionisti, con configurazioni che uniscono prestazioni elevate e attenzione al design. Tra queste, torna a farsi notare una build già mostrata al pubblico durante l'ultima edizione della Milan Games Week.

Le specifiche del PC Hyperion

Il sistema è costruito attorno a componenti ASUS e AMD, con un'attenzione particolare al bilanciamento tra potenza e coerenza estetica. Il processore scelto è un Ryzen 7 9800X3D, soluzione pensata per sostenere carichi elevati e scenari di gioco avanzati. Si tratta di una CPU dotata di tecnologia 3D V-Cache, che aumenta in modo significativo la quantità di cache disponibile e migliora le prestazioni soprattutto nei videogiochi, dove la latenza della memoria gioca un ruolo chiave. Questo approccio consente di ottenere frame rate più stabili anche in titoli complessi o con risoluzioni elevate.

La build Hyperion di Drako era già visibile alla Milan Games Week dello scorso anno

L'elemento centrale della build, però, è la scheda grafica: una Radeon RX 9070 XT, che rappresenta il vero punto di forza dell'intera configurazione. È proprio su questo componente che si concentra l'impostazione del sistema, pensato per offrire prestazioni elevate in ambito gaming e sfruttare al meglio le tecnologie grafiche più recenti. La GPU si posiziona nella fascia alta e integra architetture aggiornate per il ray tracing e l'upscaling, oltre a un quantitativo di memoria video adeguato per gestire texture ad alta risoluzione e i carichi sempre più pesanti nei titoli di ultima generazione.

A supporto di CPU e GPU troviamo una piattaforma ASUS di fascia alta, con scheda madre progettata per garantire stabilità anche sotto stress prolungato. Non manca il supporto alle più recenti tecnologie, come memorie DDR5 ad alta frequenza e interfacce PCIe di ultima generazione, fondamentali per non creare colli di bottiglia tra i vari componenti. Anche lo storage è allineato al resto della configurazione, con unità SSD NVMe pensate per ridurre drasticamente i tempi di caricamento e migliorare la reattività generale del sistema.

Accanto alla potenza hardware, la Hyperion punta su dettagli estetici distintivi. All'interno del case trovano spazio due display integrati: uno posizionato in verticale e un secondo schermo curvo montato sul dissipatore. Si tratta di elementi che contribuiscono a rendere la build riconoscibile, oltre a fornire informazioni in tempo reale. Il sistema di raffreddamento, basato su una soluzione a liquido AIO di ROG, è studiato per mantenere temperature sotto controllo senza compromettere la pulizia visiva, con gestione dei cavi e illuminazione RGB coordinata con il tema total white.

La configurazione non nasce come semplice esercizio di stile. È infatti una macchina pensata per l'utilizzo quotidiano, disponibile all'acquisto sia nello store fisico di Milano sia tramite il sito ufficiale. Al momento, il prezzo viaggia intorno ai 4.000€, ma vi invitiamo a visitare il sito Drako.it perché la crisi delle memorie potrebbe causare oscillazioni anche piuttosto frequenti.

Il setup total white con il PC Hyperion

Accanto alla versione total white, sono proposte anche varianti alternative, tra cui una Hyperion in colorazione nera e una build basata su piattaforma Helios 2.

Negli ultimi anni, le build personalizzate hanno assunto un ruolo sempre più centrale nel mercato hardware, soprattutto tra chi cerca soluzioni pronte, ma curate nei dettagli. Configurazioni come la Hyperion mostrano come design e prestazioni possano convivere, rispondendo a una domanda che va oltre il semplice assemblaggio e guarda all'esperienza complessiva del prodotto.

Al netto del prezzo elevato, resta una proposta che parla a un pubblico preciso: chi vuole un sistema già pronto, potente e allo stesso tempo distintivo anche dal punto di vista estetico. Non è una soluzione per tutti, ma è il tipo di PC che difficilmente passa inosservato, sia su una scrivania sia durante una sessione di gioco.

Scheda Tecnica PC Hyperion White Edition