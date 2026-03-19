Smartphone REDMAGIC 10 Air e 10 Pro in sconto su AliExpress: ecco alcuni codici per risparmiare ulteriormente

Se hai bisogno di un nuovo smartphone e hai esigenze specifiche, su AliExpress puoi trovare due telefoni targati REDMAGIC , perfetti per il gaming. Prima di riepilogare le offerte di seguito, ricordiamo che sono valide dal 16 al 25 marzo fino a esaurimento scorte. Specifichiamo inoltre che i prezzi riportati di seguito sono indicativi e potrebbero subire lievi variazioni . Infine, i coupon hanno un limite massimo, pertanto ti suggeriamo di approfittarne quanto prima.

Smartphone REDMAGIC in offerta

Partiamo dal REDMAGIC 10 Air, disponibile a 403,10 €. Utilizza i codici MULTI45 o ITAS45 per risparmiare altri 45 €. Se sei interessato, puoi acquistarlo direttamente tramite questo link. Questo smartphone è alimentato da un processore Snapdragon 8 Gen 3 potenziato da RedCore R3. Il display da 6,8 pollici ha una frequenza di aggiornamento di 120 Hz, mentre la batteria ha una capacità di 6.000 mAh. Puoi leggere la nostra recensione qui.

REDMAGIC 10 Air

Il REDMAGIC 10 Pro, invece, costa 621,58 €. Assicurati di usare i codici MULTI70 o ITAS70 per risparmiare altri 70 €. Ti invitiamo anche a provare il codice ITAS100, ma solo 100 sono disponibili e potrebbe non essere più valido. Puoi acquistarlo tramite questo link. Questo smartphone è la scelta ideale per il gaming, ed è alimentato da un processore Snapdragon 8 Elite. La batteria ha una capacità maggiore, ovvero 7.050 mAh e ricarica 100 W. Puoi leggere la nostra recensione qui.