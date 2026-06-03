Resident Evil Requiem è in offerta su Instant Gaming: ottieni una key valida per Steam ad un prezzo scontato

Su Instant Gaming, oggi, è presente e disponibile una promozione interessante su Resident Evil Requiem che cala drasticamente di prezzo: lo sconto attivo è del 47% per un costo finale d'acquisto di 45,13€ (IVA inclusa), la key è utilizzabile su Steam. Puoi acquistare il gioco cliccando su questo link, oppure accedendo alla pagina dedicata direttamente tramite il box qui sotto: Resident Evil Requiem è un videogioco survival horror sviluppato da Capcom e rappresenta il nono capitolo della serie principale di Resident Evil, nonché l'undicesima iterazione complessiva della saga. Il titolo si colloca come sequel di Resident Evil Village (2021) e segna il ritorno dell'agente Leon S. Kennedy in una nuova e complessa vicenda.