Resident Evil Requiem è in offerta su Instant Gaming: ottieni una key valida per Steam ad un prezzo scontato

Su Instant Gaming, oggi, è presente e disponibile una promozione interessante su Resident Evil Requiem che cala drasticamente di prezzo: lo sconto attivo è del 47% per un costo finale d'acquisto di 45,13€ (IVA inclusa), la key è utilizzabile su Steam. Puoi acquistare il gioco cliccando su questo link, oppure accedendo alla pagina dedicata direttamente tramite il box qui sotto: Resident Evil Requiem è un videogioco survival horror sviluppato da Capcom e rappresenta il nono capitolo della serie principale di Resident Evil, nonché l'undicesima iterazione complessiva della saga. Il titolo si colloca come sequel di Resident Evil Village (2021) e segna il ritorno dell'agente Leon S. Kennedy in una nuova e complessa vicenda.
Ulteriori dettagli sul gioco
La storia introduce anche una nuova protagonista, Grace Ashcroft, analista dell'FBI e figlia di Alyssa Ashcroft, personaggio già apparso in Resident Evil Outbreak. Grace viene incaricata di indagare su una serie di misteriose morti che coinvolgono i sopravvissuti all'incidente di Raccoon City, avvenuto ventotto anni prima.
Questi decessi sono collegati a mutazioni del virus T, note come Sindrome di Raccoon City (RCS), una condizione che rappresenta una nuova minaccia biologica.
Le indagini portano Grace all'Hotel Wrenwood, lo stesso luogo in cui sua madre Alyssa fu uccisa brutalmente da un assassino sconosciuto otto anni prima. Parallelamente, anche Leon S. Kennedy indaga sulle stesse morti e si reca presso l'Hotel Wrenwood. Qui la nostra recensione.
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