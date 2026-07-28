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Resident Evil Requiem, Pragmata e Devil May Cry 5 hanno superato dei nuovi record di vendite

Capcom aggiorna le vendite: Resident Evil Requiem, Pragmata e Devil May Cry 5 superano nuovi record, trainando un trimestre da risultati eccezionali.

NOTIZIA di Stefano Paglia   —   28/07/2026
Grace Ashcroft, la protagonista di Resident Evil Requiem
Resident Evil Requiem
Resident Evil Requiem
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Resident Evil Requiem e Pragmata si confermano successi commerciali per Capcom, che ha condiviso i dati di vendita aggiornati di entrambi i titoli.

L'ultimo episodio della serie survival horror ha superato quota 8 milioni di copie dal lancio avvenuto a febbraio, circa un milione in più rispetto ai dati ufficiali di aprile. Pragmata, invece, ha raggiunto 2,5 milioni di copie dallo scorso aprile, mezzo milione in più rispetto a quanto dichiarato a maggio: un risultato considerato eccellente dalla compagnia per una nuova IP.

Numeri estremamente positivi nell'ultimo trimestre

Cresce anche Devil May Cry 5. L'action del 2019 negli ultimi anni sta vivendo una sorta di seconda giovinezza grazie al successo della serie animata su Netflix. Ora, grazie anche al lancio della Devil Hunter Edition per Nintendo Switch 2, il gioco ha superato la notevole soglia dei 14 milioni di copie vendute, circa 1 milione in più rispetto ai dati condivisi a maggio.

Grazie alle ottime prestazioni di questi tre giochi e del resto dell'ampio catalogo di Capcom - si parla di vendite in crescita per la serie Monster Hunter dopo l'annuncio dell'espansione Ascendance di Wilds e numeri costanti per i remake di Resident Evil - la compagnia ha venduto un totale di 21,26 milioni di giochi nell'ultimo trimestre fiscale (1 aprile - 30 giugno), superando nettamente i 13,36 milioni dello stesso periodo dell'anno precedente.

I Remake di Resident Evil aiutano a finanziare nuovi giochi come Pragmata, dice Capcom I Remake di Resident Evil aiutano a finanziare nuovi giochi come Pragmata, dice Capcom

Tirando le somme, il segmento Digital Content Business di Capcom può vantare numeri eccezionali: 54,648 miliardi di yen in ricavi (+83% anno su anno) e 37,597 miliardi di yen di profitto operativo (+87,5%).

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