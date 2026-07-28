Le ventole Corsair iCUE Link RX140 RGB sono al minimo storico: risparmia il 49%

Su Amazon sono attualmente disponibili le ventole RGB Corsair iCUE Link RX140 a 48,43 € rispetto al prezzo consigliato di 94,90 €, permettendoti di risparmiare fino al 49%. Si tratta del prezzo minimo storico, per quanto riguarda questa piattaforma. Se sei interessato, puoi acquistarle tramite questo link o attraverso il box qui sotto. Il prodotto è venduto e spedito da Amazon e lo riceverai entro pochi giorni. Inoltre, è possibile restituirlo entro 14 giorni se non sei soddisfatto. Vediamo ulteriori dettagli affinché tu possa valutarne l'acquisto.
Caratteristiche delle ventole
Queste ventole sono proposte nella colorazione bianca. All'interno della confezione troverai precisamente due set. La velocità è controllata tramite PWM e iCUE Link per una regolazione precisa fino a 1.700 RPM e un flusso d'aria fino a 95,7 CFM. Si tratta di una soluzione perfetta per incanalare il flusso d'aria attraverso elementi come i radiatori, grazie a una pressione statica di 3,79 mm H2O.
A contribuire è la tecnologia Corsair AirGuide, con le alette anti-vortice che indirizzano il flusso ai componenti che tendono a riscaldarsi maggiormente. Inoltre, le ventole sono dotate di otto LED RGB per vivaci effetti di illuminazione. Se vuoi scoprire altre offerte interessanti, puoi trovarle anche sui nostri canali Telegram.