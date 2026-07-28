Disponibili iOS 26.6 e iPadOS 26.6: Apple corregge centinaia di vulnerabilità di sicurezza

Apple ha distribuito ufficialmente iOS 26.6 e iPadOS 26 . Il nuovo aggiornamento introduce piccole novità ma si concentra principalmente sulla correzione di numerose vulnerabilità , quindi si tratta di un update molto importante. Inoltre, questa versione introduce alcune ottimizzazioni in vista del debutto di iOS 27, previsto nei prossimi mesi. Vediamo le principali novità.

Novità per iPhone, iPad e macOS

Come vi abbiamo anticipato, Apple ha risolto quasi 90 vulnerabilità di sicurezza nel sistema, dall'App Store al Neural Engine, oltre a diverse vulnerabilità del kernel e del WebKit. Inoltre, macOS Tahoe contiene oltre 130 correzioni, molte disponibili anche in macOS Sequoia 15.7.8 e macOS Sonoma 14.8.8, ovvero aggiornamenti per i Mac che non utilizzano macOS Tahoe. Al tempo stesso, tvOS 26.6, watchOS 26.6 e visionOS 26.6 correggono oltre 80 vulnerabilità. È bene specificare che nessuna di queste è stata effettivamente sfruttata da malintenzionati, ma è meglio aggiornare i propri dispositivi in quanto potrebbero risultare vulnerabili.

Il nuovo aggiornamento rende i dispositivi più sicuri

Inoltre, è stato ottimizzato anche l'indice di Spotlight in vista di iOS 27 e iPadOS 27, che introdurranno importanti novità per quanto riguarda la ricerca. È stato poi introdotto un nuovo avviso relativo al limite sui contatti bloccati. Non è chiaro se questo limite sia cambiato, ma gli utenti dovrebbero ricevere un avviso una volta superato il numero massimo.

Apple stava testando anche una nuova funzione anti-furto pensata per bloccare automaticamente lo smartphone se dovesse essere strappato dalle mani dell'utente, in modo analogo a quanto già fatto da Android. Questa funzione si basa sulla rilevazione di segnali come i dati dell'accelerometro e può essere molto utile. Tuttavia, al momento non è ancora attiva.

tvOS 26.6, watchOS 26.6 e visionOS 26.6 non introducono novità particolari ma si concentrano sulla correzione di bug e vulnerabilità.