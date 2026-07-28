Svelati i requisiti PC di Ace Combat 8: Wings of Theve, sarà protetto da Denuvo

Bandai Namco ha aggiornato la pagina Steam di Ace Combat 8: Wings of Theve, che ora include i requisiti minimi e raccomandati per la versione PC.
Come già accaduto con altri titoli pubblicati dall'editore giapponese, è stata confermata l'integrazione del sistema anti‑tamper Denuvo, scelta che potrebbe far storcere il naso a chi non vede di buon occhio questa tecnologia, spesso accusata di avere un impatto negativo sulle prestazioni.
Per quanto riguarda i requisiti consigliati, pensati per giocare a 60 fps in 1080p (upscalato) con dettagli medi, viene suggerita una configurazione dotata di una RTX 3070 o RX 6800, un processore i7‑12700K o Ryzen 5 5600X, accompagnati da 32 GB di RAM e 125 GB di spazio libero su SSD. A prescindere viene richiesta necessariamente una GPU in grado di supportare il ray tracing.
Minimi - 1080p (upscalati) a 30 fps con dettagli grafici bassi
- Sistema Operativo: Windows 11
- Processore: Intel Core i7‑10700K / AMD Ryzen 5 3600X
- Memoria: 16 GB di RAM
- Scheda Video: NVIDIA GeForce RTX 2060 [6 GB] / AMD Radeon RX 6600 XT [8 GB]
- DirectX: versione 12
- Archiviazione: 125 GB su SSD
Consigliati - 1080p (upscalati) a 60 fps con dettagli grafici medi
- Sistema Operativo: Windows 11
- Processore: Intel Core i7‑12700K / AMD Ryzen 5 5600X
- Memoria: 32 GB di RAM
- Scheda Video: NVIDIA GeForce RTX 3070 [8 GB] / AMD Radeon RX 6800 [16 GB]
- DirectX: versione 12
- Archiviazione: 125 GB su SSD
Vi ricordiamo che Ace Combat 8: Wings of Theve sarà disponibile nel corso del 2026 su PC, PS5 e Xbox Series X|S.