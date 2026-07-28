Monster Hunter Wilds svela l'arrivo della Prologue Demo, presto le missioni evento saranno disponibili offline

Chiamata Prologue Demo , sarà disponibile dal 5 agosto su PS5, Xbox Series X|S e PC. Niente versione Nintendo Switch 2, almeno per ora. Sarà possibile trasferire i salvataggi alla versione completa del gioco. Capcom per il momento non ha condiviso ulteriori informazioni, ma l'idea è che si tratti di una demo con le fasi iniziali del gioco, pensata sia per introdurre le meccaniche di Wilds che offrire un primo assaggio utile per valutare l'acquisto.

Una patch in arrivo assieme al taglio di prezzo

Come accennato in apertura, le novità non si limitano all'arrivo della demo. Il giorno precedente, il 4 agosto alle 04:30 italiane, è in programma l'aggiornamento 1.042.00.00 di Monster Hunter Wilds. L'update pesa circa 3,5 GB su tutte le piattaforme e una delle modifiche principali riguarda la possibilità di affrontare tutte le 25 missioni evento e le missioni sfida pubblicate dopo il lancio anche offline, laddove in precedenza era necessario essere collegati alla rete.

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L'aggiornamento non introduce altre grandi novità, ma si concentra su ottimizzazioni, correzioni di bug e miglioramenti vari. Tra le magagne risolte figura un problema di micro‑scatti che si verificava quando il DLSS Frame Generation e un limite ai fotogrammi erano attivi contemporaneamente.

Ricordiamo inoltre che, sempre il 4 agosto, Monster Hunter Wilds subirà una riduzione di prezzo permanente per quanto riguarda il gioco base, con Capcom che rimodulerà anche l'offerta delle edizioni speciali e dei bundle.