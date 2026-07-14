Capcom riduce il prezzo di Monster Hunter Wilds per contrastare le recensioni negative

Dopo il turbolento lancio del 2025, segnato da recensioni inizialmente negative e da problemi di prestazioni su PC mai del tutto risolti, arrivano notizie positive per Monster Hunter Wilds : Capcom ha annunciato una riduzione di prezzo permanente per il gioco base , insieme a una revisione di quello dei contenuti aggiuntivi.

Recensioni negative

L'annuncio è stato fatto tramite un post su X, in cui si legge: "Cacciatori, stiamo semplificando le opzioni disponibili per le leve vecchie e nuove che si uniscono a Monster Hunter Wilds. Prevediamo di interrompere la vendita di alcuni dei nostri attuali pacchetti e di introdurre nuovi bundle di maggior valore." Le modifiche entreranno in vigore a partire dal 3 agosto.

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Secondo quanto riportato da Capcom in un'infografica allegata all'annuncio, la Deluxe Edition, la Premium Deluxe Edition e il Cosmetic DLC Pass usciranno di scena nel corso dell'estate, lasciando spazio a tre nuovi pacchetti. Il primo è la Monster Hunter Wilds Gold Edition, che include il gioco completo insieme a tutti i DLC.

Segue la Cosmetic DLC Collection, comprensiva di dieci pacchetti DLC, incluso l'Extras Cosmetic DLC Pack. Proprio quest'ultimo, venduto anche separatamente, raccoglie una selezione di contenuti estetici a pagamento in precedenza disponibili solo come prodotti singoli. Capcom ha precisato che i bonus premium continueranno a essere inclusi nei nuovi bundle.

La notizia più attesa dai giocatori, però, riguarda il prezzo del gioco base: come specificato dallo studio, "il gioco base di Monster Hunter Wilds riceverà una riduzione di prezzo permanente a partire dal 4 agosto 2026". Capcom non ha ancora reso noto l'entità esatta del taglio. Attualmente il titolo ha un prezzo di listino di 69,99 euro.

Per il momento non ci sono ulteriori dettagli, ma la reazione dei giocatori all'annuncio sembra essere stata positiva, soprattutto in un periodo in cui il mondo dei videogiochi va in direzione spesso opposta al taglio dei prezzi. Tra i commenti raccolti sotto il post, c'è chi ha scritto semplicemente: "Bello vedere una riduzione di prezzo permanente", mentre altri ne hanno approfittato per chiedere a Capcom ulteriori cambiamenti al gioco.