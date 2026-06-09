Monster Hunter Wilds: Ascendance, tutto quello che sappiamo: draghi anziani, mappa aerea e Bracceleratore

Che un'espansione di Monster Hunter Wilds sarebbe uscita non era un mistero, e non solo perché Capcom l'aveva annunciata qualche mese fa, premettendo che l'avrebbe svelata solo in estate, ma perché è ormai un iter consolidato da quando la serie ha sfondato anche in occidente: se una volta ci arrivavano solo le versioni Ultimate dei singoli giochi, cioè comprensivi dell'espansione e un bel po' di tempo dopo che erano usciti in Giappone, ora invece Monster Hunter esce e si aggiorna sempre in contemporanea mondiale. L'espansione di Monster Hunter Wilds, che adesso sappiamo intitolarsi Ascendance, era molto attesa anche per un altro motivo. L'ultimo Monster Hunter non ha convinto pienamente tutti i giocatori, soprattutto i veterani che hanno riscontrato alcune criticità, a cominciare da un livello di sfida insoddisfacente fino alla pubblicazione (persino tardiva, secondo alcuni) dei consueti aggiornamenti. Diciamo che Capcom stavolta non ha gestito proprio benissimo il suo live service, peraltro partendo con qualche passo falso di troppo anche a livello tecnico. L'espansione, insomma, rappresenta una seconda chance per Monster Hunter Wilds: il trailer della Summer Game Fest è stato breve e conciso, ma il producer Ryozo Tsujimoto e il director Takuro Hiraoka ne hanno parlato meglio in un Developer Message successivo. Vediamo cosa hanno svelato.

L'ascesa di Monster Hunter Il nuovo director non è un novellino: Hiraoka sostituisce Yuya Tokuda alle redini di Monster Hunter Wilds, ma in realtà le sue radici nella serie Capcom sono profonde. Hiraoka ha cominciato a lavorare a Monster Hunter ai tempi di Monster Hunter Portable 3rd, ha collaborato allo sviluppo di Monster Hunter Generations ed è stato lead designer di Monster Hunter Generations Ultimate e Monster Hunter World: Iceborne. Quest'ultima è stata una delle migliori espansioni della serie in tempi recenti, quindi il suo curriculum fa ben sperare. Hiraoka sembra avere le idee chiare già mentre parla del titolo dell'espansione, Ascendance, una parola che significa salire o elevarsi e che secondo lui rappresenta le intenzioni dell'espansione sia visivamente che concettualmente, a livello di gameplay ma non solo: Ascendance vuole essere a tutti gli effetti un'evoluzione di Monster Hunter Wilds. La nuova mappa è già di per sé una dimostrazione di intenti: le Alture fluttuanti galleggiano nel cielo, proprio come suggerisce il nome, e per raggiungerle dovremo arrampicarci con il Seikret e sfruttare anche delle inedite correnti ascensionali che ci permetteranno di sfruttare correnti ascensionali tra le varie isole rocciose che compongono questo arcipelago. Pur non essendo un'idea particolarmente originale, Capcom sembra intenzionata a stupire il giocatore con una mappa particolarmente complessa, dettagliata e spettacolare, caratterizzata da elementi ambientali specifici su cui Hiraoka non si è ancora sbottonato. Ora bisogna solo capire se le Alture fluttuanti sono un'unica mappa o una combinazione di biomi diversificati come nelle altre espansioni, ma collegati senza soluzione di continuità come in Monster Hunter Wilds, cosa che avrebbe assolutamente senso. Bisogna dire che, una volta sbloccati gli accampamenti per viaggiare rapidamente, in Wilds cominciava a venire meno la sensazione di essere in un gioco open world, e siamo curiosi di scoprire se Capcom ha insistito su questa filosofia o se l'ha accantonata per concentrarsi sul gameplay e i mostri.

Il ritorno dei draghi anziani Il breve trailer di Monster Hunter Wilds: Ascendance ha svelato alcuni dei mostri "nuovi" che combatteremo sulle Alture fluttuanti. Oltre all'immancabile Rathalos, all'Anjanath e all'Oodogaron abbiamo intravisto un mostro completamente inedito e ancora senza nome che sembrerebbe cacciare in branco e che per le ali e le movenze ricorda un po' il Valstrax. I veri protagonisti del trailer sono però il Kushala Daora e il Lao-Shan Lung. Il primo è un drago anziano dalla pelle metallica apparso per la prima volta in Monster Hunter 2 e in molti giochi successivi, noto per la sua capacità di respingere i giocatori e i loro attacchi con una barriera di vento gelido. Diciamo che se nel gioco c'è il Kushala Daora, allora il Teostra non può essere lontano, ma ci sono tantissimi draghi anziani che potrebbero fare capolino sulle Alture fluttuanti, a cominciare dal Dalamadur, che sarebbe particolarmente adatto allo scenario. La nuova mappa è costituita da isole e montagne volanti Capcom ha infatti anticipato che i draghi anziani avranno un ruolo di primo piano nella nuova campagna, e che il loro ritorno avrà ripercussioni catastrofiche. Il fatto che ci sia il Lao-Shan Lung lo dimostra: questo drago anziano gigantesco è comparso per la prima volta in Monster Hunter e non si vedeva dai tempi di Monster Hunter Generations Ultimate, sebbene abbia avuto un cammeo - pur essendo cristallizzato e "colonizzato" - in Monster Hunter Stories 3. La mole intravista nel trailer fa pensare a una caccia veramente spettacolare, ciliegina sulla torta di una campagna che sicuramente avrà altri assi nella manica, a cominciare dal consueto boss finale inedito, se possibile ancora più grosso. Naturalmente alla presenza dei draghi anziani è associato il Grado Maestro delle missioni. Per iniziare la campagna dell'espansione bisognerà completare prima la missione 7★ "Destarsi da un sogno", poi una volta sbloccato il Grado Maestro dovremo affrontare mostri ancora più forti e impegnativi con cui fabbricare nuovi gradi di armi e armature. È una filastrocca che tutti i cacciatori di lunga data conoscono e che probabilmente non vedono l'ora di risentire, soprattutto perché Ascendance mette in tavola una novità. Sulle Alture fluttuanti cacceremo nuovi mostri come questo strano volatile Hiraoka ha specificato che il team sta aggiungendo nuove azioni a tutte le armi esistenti, ma che alcune di esse dipenderanno da un nuovo accessorio chiamato Bracceleratore. Si tratta di un guanto con una specie di motore che conferisce al cacciatore nuove manovre evasive, nuove mosse e, sembrerebbe, un potenziamento temporaneo alle precedenti. L'impressione è che il Bracceleratore sia stato pensato per dei momenti di gioco più frenetici e permetta al giocatore di spostarsi più velocemente o di attaccare in maniera più aggressiva e spettacolare. L'introduzione del Bracceleratore sembrerebbe spostare ulteriormente l'asticella verso un gameplay arcade, il che probabilmente susciterà reazioni contrastanti nel pubblico dei giocatori abituati ai combattimenti cauti e ragionati delle vecchie iterazioni, gli stessi che non hanno accettato di buon grado il passaggio agli scontri più dinamici degli ultimi Monster Hunter, per esempio Rise e la sua espansione Sunbreak o lo stesso Monster Hunter Wilds, da molti considerato già più "action" rispetto alla precedente iterazione Monster Hunter World. Il Braccelleratore è un nuovo strumento che sblocca azioni inedite Va detto che in questo trailer non si è parlato neanche un po' del controverso sistema delle ferite, il quale probabilmente resterà in pianta stabile - dopotutto, è una delle principali caratteristiche introdotte in Wilds - ma che potrebbe essere riveduto e corretto sulla base dei feedback dei giocatori. Capcom non è un'azienda sprovveduta e Hiraoka è un director esperto che conosce bene la serie: è possibile che Ascendance possa limare le spigolosità di Monster Hunter Wilds e consegnarci la migliore versione possibile della serie per i prossimi anni. Se così sarà, lo scopriremo soltanto il prossimo anno: Ascendance uscirà nel 2027, anche se non è stata ancora annunciata una finestra di lancio più precisa. Anche perché Capcom sta lavorando alla conversione per Nintendo Switch 2 del gioco e non è escluso che voglia pubblicare l'espansione in contemporanea su tutte le piattaforme.