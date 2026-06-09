Disponibile la beta 1 di iOS 27: scopriamo Siri AI, le nuove funzioni di Apple Intelligence e i cambiamenti in arrivo

Dopo la WWDC 2026, Apple ha distribuito la prima beta di iOS 27 e iPadOS 27, nuova versione che introduce alcune delle principali funzioni di Siri AI. Ecco un pratico riepilogo.

La prima beta di iOS 27, iPadOS 27 e macOS 27 è disponibile per gli sviluppatori e introduce alcune delle principali funzionalità mostrate alla WWDC 2026 di Apple. Ovviamente non sono state aggiunte tutte le novità presentate, dato che saranno disponibili gradualmente. Inoltre, è bene precisare fin da subito che Siri AI non sarà ancora disponibile su iPhone in Europa, a causa delle limitazioni legate al DMA. Vediamo intanto le principali novità, in attesa della beta pubblica prevista per luglio e della versione definitiva, destinata a tutti gli utenti, che arriverà in autunno.

Novità di iOS 27 e iPadOS 27: miglioramenti, design e interfaccia Come anticipato, questa versione include molte delle funzionalità presentate, ma alcune potrebbero non essere disponibili immediatamente. Prima di tutto, l'aggiornamento introduce una serie di miglioramenti a livello tecnico, per offrire prestazioni ancora più affidabili e performanti. Le animazioni di sistema risultano più fluide, mentre l'avvio delle applicazioni su iPhone e iPad è ora più veloce del 30%, insieme a tempi di caricamento ancora più rapidi. Anche la ricerca è stata migliorata, con l'indice di ricerca in Spotlight, Foto e Mail riprogettato per offrire una visione completa di ciò che è già presente sul vostro smartphone. I contenuti sono catalogati quasi istantaneamente, quindi sono molto più semplici e veloci da cercare. Apple OS 27 Passando al design, piccole modifiche sono state apportate all'interfaccia. Il Liquid Glass continua ad essere protagonista, ma sono state introdotte ulteriori opzioni di personalizzazione (che si aggiungono a quelle già esistenti) per un'esperienza che possa adattarsi meglio alle esigenze dell'utente. Dopo aver raccolto diversi feedback, infatti, Apple ha deciso di aggiungere un nuovo cursore per rendere il Liquid Glass ultra-trasparente o completamente colorato. Il nuovo cursore Anche le icone sono state riviste in modo da risultare più nitide e definitive, nonché ancora più coerenti con il design complessivo. Nuove icone Apple ha prestato attenzione anche alla sicurezza dei minori, introducendo ulteriori controlli parentali per aiutare i genitori a gestire più facilmente i dispositivi utilizzati da bambini e adolescenti. Ulteriori misure di sicurezza

Le funzioni di Siri AI, Apple Intelligence e Visual Intelligence Molte delle principali funzioni annunciate alla WWDC 2026 sono disponibili nella prima beta di iOS 27 (e altre versioni). Partiamo da Siri AI, l'assistente evoluto e ancora più intelligente. Oltre a dire "Ehi Siri", potrete attivare l'assistente con il tasto laterale o scorrendo verso il basso dalla Dynamic Island, oltre ad essere disponibile nei menu contestuali di tutto il sistema. La nuova Siri Ciò significa che potrete chiedere informazioni su ciò che vedete sullo schermo, che si tratti di immagini, file o testi. Inoltre, è possibile utilizzare sia la modalità vocale che testuale, oltre ad avere accesso a un'app che funziona da vero e proprio chatbot. Apple Siri AI Per un livello in più di personalizzazione, è possibile anche modificare la voce di Siri in base alle proprie preferenze, regolando il livello di espressività e la velocità. Nel complesso, l'assistente è profondamente integrato ed è in grado di effettuare ricerche tra messaggi, e-mail, foto e altro ancora, nonché di svolgere attività tra le app. Ad esempio, potete chiedere a Siri di cercare il numero di conferma di un hotel in una vecchia e-mail, oppure di cercare foto con amici e familiari di un viaggio recente. Troverete, successivamente, le risposte in una conversazione dinamica, in modo analogo a quanto già visto con altri chatbot. Adesso potete anche creare scorciatoie personalizzate semplicemente descrivendo le vostre esigenze. Ad esempio, potete chiedere di avvisare il vostro partner quando uscite dal lavoro oppure di avviare una playlist specifica in determinati momenti della giornata. Le scorciatoie Anche Image Playground è stato completamente rinnovato: oltre a offrire nuove opzioni creative e strumenti di modifica più avanzati, consente di intervenire sulle immagini semplicemente descrivendo i cambiamenti desiderati, per personalizzare ogni scatto in pochi istanti. La funzione Ripulisci è stata migliorata e consente di eliminare oggetti indesiderati con riempimenti più realistici, mentre Estendi consente di espandere le immagini aggiungendo spazio extra attorno al soggetto. Spatial Reframing, invece, aggiunge diverse regolazioni dopo lo scatto, con opzioni più avanzate. Le opzioni per le foto Visual Intelligence permette di aprire l'app Fotocamera e scoprire informazioni su ciò che state osservando: basterà toccare il pulsante dell'otturatore per mostrare a Siri ciò che vedete e ricevere risposte utili. Inoltre, è possibile ottenere informazioni nutrizionali su un piatto, dividere un conto con gli amici utilizzando Apple Cash e altro ancora. Visual Intelligence Anche la scrittura di testi può beneficiare di Siri AI, grazie a strumenti integrati che consentono di ottenere bozze descrivendo semplicemente ciò di cui si ha bisogno. Successivamente, è possibile chiedere di apportare determinate modifiche. In Mail e Messaggi, inoltre, Siri può rispecchiare il modo in cui l'utente comunica di solito, sia per quanto riguarda tono che punteggiatura. Strumenti di scrittura L'assistente, poi, è in grado di correggere automaticamente i testi mentre l'utente digita in tutto il sistema (anche nelle app di terze parti).

Quali iPhone sono compatibili con iOS 27 e Siri AI? Questa è la lista dei dispositivi compatibili con le principali funzionalità di Siri AI: iPhone 17e

iPhone 17

iPhone 17 Pro & Pro Max

iPhone Air

iPhone 16e

iPhone 16

iPhone 16 Plus

iPhone 16 Pro

iPhone 16 Pro Max

iPhone 15

iPhone 15 Plus

iPhone 15 Pro

iPhone 15 Pro Max

iPhone 14

iPhone 14 Plus

iPhone 14 Pro

iPhone 14 Pro Max

iPhone 13

iPhone 13 mini

iPhone 13 Pro

iPhone 13 Pro Max

iPhone 12

iPhone 12 mini

iPhone 12 Pro

iPhone 12 Pro Max

iPhone 11 Pro

iPhone 11 Pro Max

iPhone 11

iPhone SE (terza generazione) WWDC 2026: scopriamo tutte le novità annunciate da Apple Ricordiamo ancora una volta, purtroppo, che le funzioni di Siri AI per iPhone e iPad non saranno disponibili in Europa a causa del DMA. Apple sta lavorando per trovare una modalità che preservi la privacy e la sicurezza degli utenti. Inoltre, precisiamo che le funzionalità più avanzate (personalizzazione della voce di Siri e la nuova modalità dettatura) dovrebbero essere compatibili solo con iPhone Air e iPhone 17 Pro (quindi neanche con iPhone 16, originariamente annunciato come "costruito intorno ad Apple Intelligence").