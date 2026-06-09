Street Fighter 6 ha raggiunto un altro imponente traguardo di vendite

Capcom ha aggiornato i dati di vendita di Street Fighter 6 annunciando il raggiungimento di un altro imponente traguardo: 7 milioni di copie vendute finora in tutto il mondo, in un andamento che sembra continuare in maniera davvero positiva.
Street Fighter 6 è stato lanciato a giugno del 2023 su PC, PS4, PS5 e Xbox Series X|S, con la versione Nintendo Switch 2 arrivata due anni dopo, nel 2025, dunque sta continuando a vendere a distanza di tre anni in maniera piuttosto regolare, cosa non scontata per un picchiaduro di questi tempi.
In effetti, il dato più recente parlava di 6,7 milioni di copie vendute alla fine di marzo, dunque ci sono state altre 300.000 copie vendute negli ultimi tre mesi, cosa che rappresenta davvero un buon ritmo.
Un picchiaduro che continua a essere rilevante
Street Fighter 6 è la più recente evoluzione della storica serie di picchiaduro uno contro uno da parte di Capcom, che resta un punto di riferimento per il genere e uno dei pochi titoli rimasti rilevanti sul piano globale in questa specifica tipologia di giochi.
Costruito sul RE Engine, il motore grafico proprietario di Capcom, presenta diverse innovazioni come le nuove modalità di gioco Fighting Ground, che include alcuni elementi classici come Arcade Mode e Training Mode, il World Tour che è la nuova esperienza single player e il Battle Hub.
Il sistema di combattimento mantiene molti elementi tradizionali ma è stato ampiamente evoluto, con diversi stili da padroneggiare e una notevole quantità di personaggi.
Proprio di recente sono stati annunciati i personaggi dello Year 4, a confermare il supporto lungo al gioco, dopo l'aggiornamento che ha chiuso l'Anno 3 solo qualche settimana fa.
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