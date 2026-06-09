Street Fighter 6 ha raggiunto un altro imponente traguardo di vendite

Capcom ha aggiornato i dati di vendita di Street Fighter 6 annunciando il raggiungimento di un altro imponente traguardo: 7 milioni di copie vendute finora in tutto il mondo, in un andamento che sembra continuare in maniera davvero positiva.

Street Fighter 6 è stato lanciato a giugno del 2023 su PC, PS4, PS5 e Xbox Series X|S, con la versione Nintendo Switch 2 arrivata due anni dopo, nel 2025, dunque sta continuando a vendere a distanza di tre anni in maniera piuttosto regolare, cosa non scontata per un picchiaduro di questi tempi.

In effetti, il dato più recente parlava di 6,7 milioni di copie vendute alla fine di marzo, dunque ci sono state altre 300.000 copie vendute negli ultimi tre mesi, cosa che rappresenta davvero un buon ritmo.