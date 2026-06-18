Yasmine è il primo personaggio del Year 4 di Street Fighter 6: tutti i dettagli

Capcom ha annunciato che Yasmine sarà disponibile dal 3 agosto per tutti i possessori del Year 4 Character Pass o del Year 4 Ultimate Pass di Street Fighter 6 . Il personaggio includerà due costumi: il primo è dedicato all'abbigliamento da combattimento Eskrima, mentre il secondo la mostra con la divisa scolastica. Quest'ultimo potrà essere sbloccato aumentando al massimo il suo Acquisition Gauge nella modalità Avatar Arcade oppure acquistandolo con Fighter Coins.

Dettagli sul personaggio

Originaria delle Filippine, Yasmine ha imparato a combattere insieme al fratello maggiore sotto la guida del nonno. Dopo l'improvvisa scomparsa del fratello, ha abbandonato il suo coltello Karambit, salvo tornare a impugnarlo dopo essere stata ispirata dai video di una celebre supermodella francese pubblicati su FooTube. Da quel momento ha intrapreso un viaggio con l'obiettivo di ritrovare il fratello perduto.

Nel gameplay, Yasmine fa affidamento sulle tecniche di Eskrima, uno stile di combattimento filippino caratterizzato da attacchi rapidi e grande mobilità. Il suo repertorio comprende mosse che permettono di concatenare combo, avvicinarsi rapidamente agli avversari, lanciare proiettili e accedere alla Bayani Mode, uno stato che migliora le sue capacità offensive.

Il personaggio dispone inoltre di tre Super Art. La prima combina un lancio in aria dell'avversario con l'attivazione della Bayani Mode, la seconda garantisce un potenziamento temporaneo che consente di utilizzare le mosse speciali mantenendo lo stato potenziato, mentre la terza conclude con una spettacolare sequenza di attacchi ravvicinati.

Il debutto di Yasmine coinciderà anche con un importante aggiornamento dedicato al bilanciamento dell'intero roster di Street Fighter 6, con modifiche ai vari combattenti che saranno pubblicate da Capcom prima dell'inizio della manutenzione programmata.

Yasmine inaugura il roster del quarto anno di contenuti, che comprenderà anche Arjun, Tifa dalla serie Final Fantasy VII Remake e Bosch. Street Fighter 6 è attualmente disponibile su PlayStation 5, Xbox Series X e S, Nintendo Switch 2, PlayStation 4 e PC.