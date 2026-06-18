Leggende Pokémon: Z-A svela le date della Stagione 13 delle Lotte Competitive

Game Freak e The Pokémon Company hanno annunciato le date di inizio e conclusione della Stagione 13 delle Lotte Competitive di Leggende Pokémon: Z-A, che avranno luogo dal 25 giugno al 16 luglio.
Questa nuova stagione consentirà di utilizzare Pokémon sub-leggendari e Pokémon misteriosi, ma non consente l'utilizzo dei Pokémon leggendari secondo le regole stabilite dal gioco, per equilibrare al meglio gli scontri fra i giocatori.
Durante la fase degli scontri, i giocatori potranno dunque dedicarsi alla componente multiplayer di Leggende Pokémon: Z-A, dando prova delle capacità maturate e della forza del proprio gruppo di creature da combattimento.
Una stagione di scontri diretti
Le Lotte Competitive recuperano lo spirito classico di Pokémon come gioco competitivo, mettendo da parte gli elementi narrativi dei videogiochi e di Leggende Pokémon: Z-A in particolare e consentendo di dedicarsi agli scontri diretti.
Combattendo durante la Stagione 13, i giocatori potranno ottenere varie ricompense come Greninjite al rango Y e Greninjaite al rango X, Chesnaughtite al rango W, Baxcalibrite al rango V, Sceptilite al rango U, Swampertite al rango T e Blazikenite al rango S.
Ricordiamo peraltro che Pokémon HOME regala un Volcanion cromatico a chi completa i Pokédex di Leggende Pokémon: Z-A, dando ulteriore spinta alla raccolta totale delle creature all'interno del gioco.
Il capitolo in questione appartiene alla serie "spin-off" Leggende, per così dire, e dopo Leggende Pokémon: Arceus ci porta all'interno di Luminopoli, nella regione di Kalos. Più di recente, il gioco si è arricchito con l'espansione Megadimensione.
Per conoscere i dettagli della nostra policy editoriale, è disponibile la pagina etica.