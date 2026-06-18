Leggende Pokémon: Z-A svela le date della Stagione 13 delle Lotte Competitive

Game Freak e The Pokémon Company hanno annunciato le date di inizio e conclusione della Stagione 13 delle Lotte Competitive di Leggende Pokémon: Z-A, che avranno luogo dal 25 giugno al 16 luglio.

Questa nuova stagione consentirà di utilizzare Pokémon sub-leggendari e Pokémon misteriosi, ma non consente l'utilizzo dei Pokémon leggendari secondo le regole stabilite dal gioco, per equilibrare al meglio gli scontri fra i giocatori.

Durante la fase degli scontri, i giocatori potranno dunque dedicarsi alla componente multiplayer di Leggende Pokémon: Z-A, dando prova delle capacità maturate e della forza del proprio gruppo di creature da combattimento.