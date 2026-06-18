Arc System Works Showcase 2026 annunciato, ma i dettagli sono scarsi

Lo studio di sviluppo, nonché editore giapponese Arc System Works ha confermato che il ritorno del suo evento di presentazione: l' Arc System Works Showcase 2026 si terrà il 24 giugno alle 23:00 italiane (14:00 PT / 17:00 ET), corrispondenti alle 6:00 del 25 giugno in Giappone. La trasmissione sarà disponibile in streaming su YouTube, con versioni sia in inglese sia in giapponese.

Gli scarsi dettagli

Per il momento la società non ha anticipato quali giochi saranno presenti durante l'evento, limitandosi a confermare che lo showcase offrirà gli ultimi aggiornamenti su una varietà di titoli sviluppati e pubblicati da Arc System Works. Il che, come sempre, può volere dire tutto o niente.

Il logo dello showcase

È quindi probabile che nel corso della presentazione vengano mostrati nuovi dettagli sui progetti attualmente in sviluppo, oltre a eventuali annunci dedicati ai titoli di catalogo della casa giapponese. Al momento, tuttavia, non sono stati forniti ulteriori informazioni sul programma dell'evento, che rimane per la gran parte un mistero.

Facendo delle ipotesi, probabilmente sarà mostrato qualcosa di MARVEL Tōkon: Fighting Souls, il titolo di punta della compagnia tra quelli in via di pubblicazione, ma potrebbero esserci aggiornamenti anche su altri titoli in uscita come Donutal. Non sono esclusi annunci di nuovi giochi, considerando anche che Arc System Works si muove con una certa agilità tra titoli più grossi e più piccoli, con tentativi di recuperi di vecchie proprietà intellettuali come quelli fatti con Puzzle Bobble Everybubble!, Double Dragon Revive o Bubble Bobble: Sugar Dungeons.