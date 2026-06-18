I benchmark di Steam Machine sembrano essere trapelati e lasciano un po' interdetti

Su Geekbench sono emersi quelli che sembrano essere i primi benchmark di Steam Machine, almeno per quanto riguarda il processore della nuova "console" di Valve, per così dire, e i dati lasciano un po' interdetti, soprattutto se si considera il potenziale prezzo della macchina.
Non è chiaro come siano emersi questi dati, ma è possibile che Steam Machine sia stata già inviata a qualcuno per i primi test, da cui deriverebbero queste prime valutazioni sul potenziale dell'hardware, che al momento riguardano la CPU.
Steam Machine viene identificata con il nome in codice Valve Fremont, e presenta dei risultati superiori ma non di molto alle console attuali per le operazioni in single core e addirittura leggermente inferiori su quelle multi-core.
Il confronto con PS5 e Xbox Series X
In base a quanto riportato su Geekbench, per quanto riguarda il misterioso Valve Fremont, la macchina sembra montare una CPU definita come AMD custom 1772, ma non emergono ulteriori dettagli sull'architettura di questa.
Si tratta probabilmente di un design custom da parte di AMD, dotato di 6 core e 12 thread, probabilmente in linea con un Ryzen 5. Nella descrizione di Geekbench si parla di 16 MB di cache L3 e un Clock di base di 4,86 GHz.
Risultano due test di Geekbench, con risultati piuttosto simili: uno mostra un punteggio di 2334 in single core e 7316 in multi core, mentre l'altro mostra 2282 in single core e 7392 in multi core.
Ovviamente i numeri dicono solo una parte della storia e non dovrebbero essere ben soppesati, ma i primi commenti su Reddit non sono affatto positivi, posizionando le performance in linea con un Ryzen 5 7540U e dunque risultando piuttosto deludente soprattutto se si pensa all'uscita nel 2026 e al possibile prezzo alto della macchina.
Considerando che Steam Machine potrebbe avere un prezzo vicino ai 1000$ secondo alcuni analisti, in molti si aspettano qualche soluzione tecnologica più all'avanguardia, ma ovviamente bisogna considerare tutte queste ancora come voci di corridoio.
Piuttosto interessante è peraltro il confronto con PS5 e Xbox Series X, considerando che Steam Machine, in base a questi benchmark, le supererebbe nelle operazioni single core ma risulterebbe inferiore in quelle multi-core.
Facendo un confronto diretto sui medesimi test, come visibile nell'immagine riportata qui sopra, Steam Machine mostra risultati discordanti in particolare con Xbox Series X. Nel frattempo, Valve ha comunicato un periodo di uscita ufficiale per Steam Machine, ma senza ancora annunciare la data precisa.
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