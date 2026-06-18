I benchmark di Steam Machine sembrano essere trapelati e lasciano un po' interdetti

Su Geekbench sono emersi quelli che sembrano essere i primi benchmark di Steam Machine, almeno per quanto riguarda il processore della nuova "console" di Valve, per così dire, e i dati lasciano un po' interdetti, soprattutto se si considera il potenziale prezzo della macchina.

Non è chiaro come siano emersi questi dati, ma è possibile che Steam Machine sia stata già inviata a qualcuno per i primi test, da cui deriverebbero queste prime valutazioni sul potenziale dell'hardware, che al momento riguardano la CPU.

Steam Machine viene identificata con il nome in codice Valve Fremont, e presenta dei risultati superiori ma non di molto alle console attuali per le operazioni in single core e addirittura leggermente inferiori su quelle multi-core.