Witchfire si aggiorna con Revelations, svelati tutti i nuovi contenuti, compresa la traduzione in italiano

The Astronauts ha svelato su Steam tutti i contenuti di Revelations , l'aggiornamento 0.9 del suo sparatutto Witchfire in arrivo il 18 giugno alle 18:00. La patch introduce una nuova mappa, amplia la componente narrativa con un ricco sistema di dialoghi, rivede alcune meccaniche di gioco e aggiunge equipaggiamenti, nemici e numerose altre novità in vista della versione 1.0, che dovrebbe segnare l'arrivo anche su console. Inoltre, sarete felici di sapere che ora il gioco è stato tradotto anche in italiano .

Tutte le novità

La patch 0.9 aggiunge innanzitutto Marshland, una nuova regione esplorabile che completa la schermata di selezione delle mappe. Per accedervi sarà necessario trovare la relativa carta e raggiungere il livello di Gnosis richiesto. L'ambientazione conduce i giocatori tra paludi, rovine di una cattedrale e un luogo considerato uno dei fallimenti del Vaticano, popolato sia da vecchi nemici, come il Gravedigger, sia da nuove creature, tra cui Marrowflies, Carriers, Laments e Bloaters. Inoltre, la regione Outskirts sarà ora accessibile direttamente dal portale di selezione delle mappe.

Witchfire si arricchisce di nuovi luoghi da visitare

Uno degli elementi principali dell'aggiornamento riguarda la narrativa. Revelations introduce infatti un sistema di dialoghi che permetterà di interagire con i personaggi non giocanti, gettando le basi della storia che verrà approfondita con la versione 1.0. Gli sviluppatori spiegano di essersi ispirati ai giochi di ruolo classici come Baldur's Gate, Disco Elysium e Planescape: Torment, sottolineando che il sistema continuerà a evolversi nei prossimi aggiornamenti.

Anche i Fallen Preyers, finora poco utilizzati dai giocatori, assumono un ruolo più importante. Oltre a raccogliere i frammenti delle loro maschere, sarà possibile conoscerne il passato, scoprire le circostanze della loro morte e i peccati commessi, per poi decidere se condannarli o assolverli.

L'aggiornamento introduce inoltre il supporto a 15 nuove lingue, tra le quali l'italiano, con l'obiettivo di rendere Witchfire più accessibile a un pubblico internazionale. Il team afferma di aver collaborato con professionisti della localizzazione e con la community per testare le traduzioni.

Tra le novità figura anche un nuovo Witch Vault situato negli Outskirts. Per raggiungerlo sarà necessario risolvere un enigma prima ancora di accedere al dungeon, che offrirà nuove sfide e ricompense. Secondo gli sviluppatori, i partecipanti alla closed beta di Revelations lo hanno già definito uno dei migliori Vault presenti nel gioco.

Importanti cambiamenti riguardano anche il sistema di World Corruption, profondamente rivisto dopo i feedback ricevuti sull'aggiornamento Reckoning. Gli sviluppatori riconoscono che la precedente versione aveva reso il gioco eccessivamente punitivo e spiegano di aver deciso di restituire ai giocatori un maggiore controllo sulla meccanica.

Ora sarà il comportamento del giocatore a determinare la diffusione della corruzione nel mondo: forzare forzieri chiusi, raccogliere tesori maledetti, cedere alle Tentazioni o impossessarsi della Latent Orb contribuirà ad aumentarla, ma sarà sempre una scelta volontaria.

Nel rifugio dell'Hermitorium debutta anche il Garden, una nuova area dedicata alla coltivazione delle risorse necessarie per creare gli incensi. I materiali potranno così essere prodotti senza doverli raccogliere esclusivamente durante le spedizioni, offrendo un'alternativa alla normale esplorazione.

Sul fronte dell'equipaggiamento, Revelations aggiunge tre nuovi revolver, una raygun, due nuovi incantesimi e una nuova arma da mischia. Contrariamente alle aspettative di parte della community, non si tratta dello zweihander mostrato in precedenza, bensì di una campana maledetta, il cui funzionamento e metodo di ottenimento dovranno essere scoperti direttamente dai giocatori.

Gli sviluppatori spiegano che, dopo il lancio dell'aggiornamento, il team si concentrerà inizialmente sulla raccolta dei feedback della community, correggendo eventuali problemi e rifinendo le nuove funzionalità prima di rivolgere completamente l'attenzione allo sviluppo della versione 1.0.

Nel messaggio conclusivo, il team afferma: "Abbiamo realizzato molto, ma c'è ancora tanto lavoro da fare. Il futuro è promettente, ma non è ancora arrivato. Per ora godetevi Revelations: esplorate la nuova mappa, scoprite la storia dei Fallen Preyers, affrontate le nuove sfide e raccontateci la vostra esperienza."