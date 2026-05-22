Witchfire si prepara all'aggiornamento 0.9 tra Corruzione 2.0, localizzazione in italiano e il rifiuto del multiplayer

In vista del lancio dell'aggiornamento 0.9, noto come The Revelations Update , gli sviluppatori di Witchfire hanno iniziato a condividere i dettagli sulle modifiche in arrivo, confermando che l'update non verrà pubblicato a sorpresa ma sarà preceduto da una serie di approfondimenti legati alle diverse aggiunte, di cui questo è appunto il primo.

Le novità della versione 0.9

La prima novità di rilievo riguarda l'introduzione di un nuovo Vault. Situato nella regione dell'Outskirt, questo spazio endgame si differenzierà dai precedenti: per accedervi non basterà la forza bruta, ma sarà necessario superare una prova specifica per sbloccare l'ingresso. Il team ha descritto l'area come "nascosta" e caratterizzata da un'atmosfera più ariosa rispetto alle cripte già presenti nel gioco.

La versione 1.0 di Witchfire sta per arrivare

Un altro elemento centrale della patch 0.9 sarà la World Corruption 2.0. Il sistema originale, giudicato troppo punitivo dal team, è stato completamente ripensato: "Il game design è iterativo per natura: nuove idee nascono mentre si sta già lavorando a quelle precedenti", hanno spiegato gli sviluppatori. Nel nuovo modello, la corruzione del mondo di gioco non sarà un evento passivo, ma una diretta conseguenza delle azioni del giocatore. Forzare l'apertura di forzieri, raccogliere tesori maledetti o cedere a nuove "Tentazioni" per ottenere maggiore potere lascerà delle tracce. Più il giocatore sarà aggressivo, più il mondo reagirà generando eventi innaturali e aumentando la difficoltà della spedizione. Sarà possibile utilizzare delle stazioni di purificazione per ripristinare lo stato del mondo, ma fallire in questa operazione innescherà una Calamità aggiuntiva.

Sul fronte dell'accessibilità, lo studio ha fatto un annuncio molto atteso: Witchfire sarà localizzato in quattordici lingue, tra cui l'italiano. Sebbene il team si sia affidato a professionisti del settore, ha anche aperto un modulo online per chiedere il supporto della community nel processo di revisione qualitativa delle traduzioni (LQA), con l'obiettivo di affinare i testi.

L'aggiornamento ha fornito anche l'occasione per rispondere ad alcune delle domande più frequenti della community. Per quanto riguarda il passaggio alla futura versione 1.0, gli sviluppatori hanno rassicurato i giocatori sui progressi di gioco: faranno il possibile per evitare di forzare un azzeramento dei salvataggi. Sebbene un nuovo inizio sarà raccomandato per godere al meglio dell'esperienza completa, la scelta dovrebbe rimanere nelle mani dell'utente.

Riguardo al bilanciamento e all'accessibilità, il team sta sviluppando una serie di opzioni per rendere il gioco fruibile a un pubblico più ampio, ma senza intaccare la sua difficoltà intrinseca: "Quello che non vogliamo sono ostacoli non necessari sul vostro cammino. La sfida in sé, tuttavia, deve rimanere". Inoltre, il sistema di selezione della classe subirà delle modifiche cosmetiche già dalla versione 0.9, in preparazione a una revisione più strutturata prevista per il lancio definitivo.

Infine, gli sviluppatori hanno voluto chiudere definitivamente la questione relativa al multiplayer. A fronte delle numerose richieste per l'aggiunta di modalità cooperativa o PvP, la posizione dello studio è netta: Witchfire è e rimarrà un gioco esclusivamente single-player. Inserire il multigiocatore in questa fase di sviluppo richiederebbe anni di lavoro aggiuntivo, un'ipotesi incompatibile con la fine ormai imminente del periodo di Accesso Anticipato, di cui vi abbiamo raccontato in un provato dedicato.