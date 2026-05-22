Screamer è disponibile con una demo gratuita e un generoso sconto

Milestone ha pubblicato una demo gratuita di Screamer, il suo originale combat racer in stile anime, che consente di provare l'esperienza su PC, PS5 e Xbox Series X|S per poi eventualmente procedere all'acquisto approfittando dello sconto del 30% attualmente disponibile.

La demo include i primi sei capitoli della campagna e consente dunque di prendere familiarità con alcune delle meccaniche che caratterizzano il gameplay di Screamer, nonché di fare la conoscenza con i tanti personaggi che compongono il roster del gioco.

Non è tutto: nella versione dimostrativa è possibile anche cimentarsi con le modalità Race e Team Race, sia in solitaria che tramite split-screen locale, e scoprire le tante regolazioni che il titolo Milestone offre per personalizzare l'esperienza.

L'obiettivo degli sviluppatori era quello di offrire una panoramica completa dei contenuti di Screamer e delle sue tante peculiarità, e sembra proprio che la demo soddisfi questa esigenza.