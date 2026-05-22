Screamer è disponibile con una demo gratuita e un generoso sconto

Milestone ha pubblicato una demo gratuita di Screamer, il suo originale combat racer in stile anime, che consente di provare l'esperienza su PC, PS5 e Xbox Series X|S per poi eventualmente procedere all'acquisto approfittando dello sconto del 30% attualmente disponibile.
La demo include i primi sei capitoli della campagna e consente dunque di prendere familiarità con alcune delle meccaniche che caratterizzano il gameplay di Screamer, nonché di fare la conoscenza con i tanti personaggi che compongono il roster del gioco.
Non è tutto: nella versione dimostrativa è possibile anche cimentarsi con le modalità Race e Team Race, sia in solitaria che tramite split-screen locale, e scoprire le tante regolazioni che il titolo Milestone offre per personalizzare l'esperienza.
L'obiettivo degli sviluppatori era quello di offrire una panoramica completa dei contenuti di Screamer e delle sue tante peculiarità, e sembra proprio che la demo soddisfi questa esigenza.
Un racer diverso dal solito
Se avete letto la nostra recensione di Screamer, saprete che questo curioso reboot firmato Milestone si presenta senz'altro come un racer diverso dal solito, focalizzato sul racconto e sui personaggi in stile anime piuttosto che sulla struttura e sul bilanciamento del gameplay.
Il risultato finale è originale ma potrebbe non piacere a tutti per via della complessità di un modello di guida che punta sull'uso dello stick destro per controllare la derapata, come fosse un secondo sterzo, ma aggiunge a questo impianto anche le meccaniche di combattimento.
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