Trent'anni dopo, gli eredi di quella piccola realtà hanno deciso di rilanciare Screamer e di onorare quell'ingegno inventandosi un nuovo modo di interpretare le corse arcade, puntando su di un impianto che rinuncia all'accessibilità tipica di queste produzioni per consegnarci un gioco che si pone fondamentalmente come un hero racer dotato di elementi combat e di una fortissima componente narrativa.

Il problema è che il racconto viene tirato troppo per le lunghe , e così verso la metà della campagna la scrittura perde efficacia e diventa pesante nel suo ribadire sempre le stesse cose senza arrivare al punto: probabilmente la chiusura anticipata di alcune sottotrame e l'introduzione di qualche svolta effettiva avrebbe potuto essere d'aiuto, insieme a una presentazione visiva meno statica, che alternasse magari primissimi piani dei personaggi nei momenti di enfasi anziché mostrarli sempre a mezzo busto.

Dicevamo di come Screamer riesca a presentare molto bene i vari personaggi e le rispettive motivazioni: per farlo, il gioco utilizza scene in stile visual novel e un approccio "nipponico" che punta sulla reiterazione di determinati concetti e sull'essenzialità di alcuni scambi al fine di tratteggiare nella maniera migliore possibile ogni singolo pilota, il suo carattere e i suoi conflitti interiori.

Forte di un cast internazionale che include anche Troy Baker, il comparto narrativo mette in campo ottime sequenze animate realizzate dallo studio giapponese Polygon Pictures e dialoghi parlati nelle rispettive (tante!) lingue dei personaggi, che si intendono fra di loro grazie a un dispositivo neurale di cui però noi siamo sprovvisti, il che ci ha costretto ad attivare i sottotitoli.

Ognuno dei quindici personaggi di Screamer, distribuiti all'interno di cinque team, è insomma mosso da motivazioni differenti e il gioco si rivela sorprendentemente abile nel presentarle in maniera efficace, nell'ambito di una campagna divisa in quattro atti, per un totale di cento capitoli , che porta avanti il racconto mentre introduce nuove meccaniche di gameplay, in una sorta di bizzarro rapporto simbiotico.

Partiamo appunto dalla trama, che occupa sorprendentemente una posizione di assoluto rilievo all'interno dell'esperienza di Screamer. Il gioco è ambientato in un futuro cyberpunk fatto di mega corporazioni, mercenari senza scrupoli e protesi cibernetiche, in cui la leggenda dei velocissimi screamer affascina da tempo gli appassionati di corse in cerca di un eroe da osannare.

Gameplay arcade?

Torniamo quindi al punto di partenza: l'originale Screamer proponeva un'esperienza di guida immediata e spettacolare, simile a quella di Ridge Racer, ma questo reboot può essere definito allo stesso modo un racer arcade? Dipende. Se il discorso ruotasse unicamente attorno a elementi come l'impiego di boost e derapate, in combinazione con una fisica degli impatti estremamente permissiva, si potrebbe dire di sì.

Una vettura di Screamer affronta una curva in derapata

Il significato di "arcade" è tuttavia un altro ed è legato all'accessibilità del gameplay, che deve riprendere appunto l'approccio da sala giochi, quello dei coin-op che potevano essere compresi e padroneggiati nel giro di pochi istanti, senza bisogno di istruzioni. Considerando però che la campagna di Screamer può essere considerata per molti versi come un lungo tutorial, è chiaro che qualcosa non torna.

Fondamentalmente gli sviluppatori di Milestone hanno preso l'impianto base di un gioco di guida arcade, vedi ad esempio Burnout, e hanno provato a "complicarlo" nel tentativo di costruire qualcosa di più tecnico e profondo, aggiungendo a questa impostazione di partenza le tante sfaccettature della visione "hero" a cui abbiamo già accennato e che vede ogni personaggio disporre di tali meccaniche in maniera differente.

Il Boost è una delle meccaniche principali di Screamer

Acceleratore, freno e sterzo sono esattamente dove ci si aspetta che siano, assegnati rispettivamente a grilletto destro, grilletto sinistro e stick analogico sinistro, ma la derapata va azionata e pilotata con lo stick destro, direzionalmente, il che crea l'inevitabile confusione di chi si trova di fronte a una vettura munita di due volanti, di cui uno (quello "vero") spesso superfluo.

Nella realtà dei fatti questa impostazione di per sé funziona e sui tracciati più ampi e permissivi consente di dar vita a "pennellate" molto piacevoli, ma viene ben presto appesantita da ulteriori meccanismi che fanno riferimento all'Echo System, il sistema che caratterizza fortemente il gameplay di Screamer e che trova riscontro anche e soprattutto a livello di trama.

Verso la seconda parte della campagna le gare di Screamer si fanno un po' affollate

Il cambio semiautomatico è uno di questi elementi: quando la vettura raggiunge i giri necessari, cosa che sul controller DualSense viene ben comunicata dal feedback aptico, bisogna agire sul dorsale sinistro per cambiare marcia e guadagnare spunto, il che può accadere sia in rettilineo che nel mezzo di una curva affrontata in derapata. Eseguire correttamente l'operazione consente di riempire più rapidamente l'indicatore della Sync.

Quest'ultimo regola la nostra capacità di ricorrere al Boost, che si attiva tenendo premuto il dorsale sinistro e che integra una sorta di quick time event in cui i riflessi fanno la differenza, visto che mollando il dito nell'istante giusto è possibile godere di una spinta più intensa. A prescindere da ciò, l'esecuzione dei Boost riempie un altro indicatore, quello dell'Entropy.

Una vettura in derapata in Screamer

Si tratta dell'energia che gestisce le capacità offensive dell'auto, ed è qui che a nostro avviso sorgono i problemi. Riempita l'apposita barra, infatti, è possibile tenere premuto il dorsale destro per effettuare uno Strike, ovverosia uno scatto "infuocato" che permette di eliminare gli avversari speronandoli, ma per riuscirci bisogna fare un po' di acrobazie con le dita, in un (ulteriore) esercizio di coordinazione che potrebbe scoraggiare chi si aspettava un'esperienza più immediata.

Il quadro è questo: avete la mano sinistra occupata fra stick e dorsali, mentre quella destra controlla lo stick per la derapata e l'acceleratore con il grilletto. Lo strike non comporta però una pressione istantanea come il cambio, bisogna tenere premuto il tasto per alcuni secondi: se lo fate con l'indice destro, mollate l'acceleratore e il bersaglio potrebbe allontanarsi; se lo fate allungando il pollice destro, restate in scia ma perdete la direzionalità della derapata e il bersaglio potrebbe spostarsi.

Lo scenario urbano è probabilmente il più suggestivo in Screamer

La singola pressione del dorsale destro è stata assegnata allo scudo di energia a cui si può ricorrere utilizzando un'unità di Sync, al posto del Boost, ma la sensazione è che l'impianto fosse già sufficientemente complicato per appesantirlo ulteriormente con una manovra di cui, beninteso, comprendiamo l'intenzione strategica, ma che non è neppure l'ultima meccanica che bisogna apprendere prima della fine della campagna.