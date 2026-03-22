Dragon Quest X includerà Google Gemini, l'IA aiuterà i giocatori

Square Enix ha annunciato che Dragon Quest X includerà Google Gemini, dando vita a una collaborazione storica: l'intelligenza artificiale aiuterà i giocatori dialogando con loro in tempo reale e fornendo suggerimenti utili, indicando ad esempio la destinazione successiva e supportandoli nelle fasi più complesse dell'esperienza.
Tutto ciò funzionerà grazie all'introduzione di un nuovo personaggio, uno Slimey "chiacchierone" a cui gli utenti potranno porre domande, ricevendo risposte credibili grazie alla capacità di Gemini di analizzare ciò che accade sullo schermo e di intervenire anche in maniera proattiva, ad esempio congratulandosi dopo la sconfitta di un nemico potente o al ritrovamento di oggetti rari.
Queste integrazioni verranno testate da Square Enix nell'ambito di un beta test già formalizzato, con candidature aperte fino al 30 marzo, che si svolgerà ovviamente nel solo territorio giapponese, ad oggi unico mercato in cui Dragon Quest X viene distribuito ufficialmente.
Un esperimento affascinante
A distanza di ben quattordici anni dal lancio di Dragon Quest X, l'annuncio di Square Enix mira a rilanciare l'entusiasmo dei giocatori e rendere l'esperienza accessibile anche ai nuovi utenti, proprio grazie all'integrazione dell'intelligenza artificiale.
Takashi Anzai, responsabile dello sviluppo e della gestione del gioco, ha infatti spiegato che l'obiettivo di questa operazione è di offrire ai neofiti un compagno capace di guidarli senza farli sentire spaesati o soli.
Tuttavia le implicazioni e il potenziale di questa tecnologia sono evidenti, specie laddove si vogliano creare dei PNG davvero credibili, a cui assegnare un determinato background lasciando poi che sia l'IA a gestire i dialoghi.