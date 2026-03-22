Dragon Quest X includerà Google Gemini, l'IA aiuterà i giocatori

Tutto ciò funzionerà grazie all'introduzione di un nuovo personaggio, uno Slimey "chiacchierone" a cui gli utenti potranno porre domande, ricevendo risposte credibili grazie alla capacità di Gemini di analizzare ciò che accade sullo schermo e di intervenire anche in maniera proattiva, ad esempio congratulandosi dopo la sconfitta di un nemico potente o al ritrovamento di oggetti rari.

Square Enix ha annunciato che Dragon Quest X includerà Google Gemini , dando vita a una collaborazione storica: l'intelligenza artificiale aiuterà i giocatori dialogando con loro in tempo reale e fornendo suggerimenti utili, indicando ad esempio la destinazione successiva e supportandoli nelle fasi più complesse dell'esperienza.

Un esperimento affascinante

A distanza di ben quattordici anni dal lancio di Dragon Quest X, l'annuncio di Square Enix mira a rilanciare l'entusiasmo dei giocatori e rendere l'esperienza accessibile anche ai nuovi utenti, proprio grazie all'integrazione dell'intelligenza artificiale.

Takashi Anzai, responsabile dello sviluppo e della gestione del gioco, ha infatti spiegato che l'obiettivo di questa operazione è di offrire ai neofiti un compagno capace di guidarli senza farli sentire spaesati o soli.

Tuttavia le implicazioni e il potenziale di questa tecnologia sono evidenti, specie laddove si vogliano creare dei PNG davvero credibili, a cui assegnare un determinato background lasciando poi che sia l'IA a gestire i dialoghi.