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Fable si mostra in un video di 30 minuti dedicato a relazioni, sistema sociale e reputazione

Il nuovo gameplay di Fable mostra una Albion viva e reattiva, dove relazioni, scelte morali e reputazione plasmano l'intera esperienza del giocatore.

NOTIZIA di Stefano Paglia   —   10/06/2026
Un giocatore di Fable
Fable
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A sorpresa, il canale YouTube ufficiale di Fable ha pubblicato un video gameplay di ben 30 minuti commentato dagli sviluppatori, che offre un approfondimento sulla vita quotidiana in Albion e su ciò che significa costruire un'esistenza davvero unica nel mondo di gioco.

La demo mette al centro la popolazione viva e reattiva del regno, presentata come un sistema interconnesso che funziona quasi come un "gioco nel gioco". Il giocatore può stringere amicizie, costruire relazioni, mettere su famiglia e definire il proprio ruolo nella comunità, scegliendo se inseguire ricchezza, prestigio, potere o una vita più tranquilla.

Un grande eroe, un grande delinquente o qualcosa nel mezzo

Le scelte non influenzano soltanto la trama principale, ma hanno un impatto diretto sugli abitanti di Albion, generando conseguenze tangibili che il giocatore dovrà affrontare nel tempo. A rendere tutto più credibile contribuisce un sistema di reputazione particolarmente sfaccettato: ogni NPC ha una propria personalità e reagisce in modo diverso in base alle azioni del protagonista.

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Nel filmato, ad esempio, vediamo come in circa mezz'ora il giocatore riesca a ritagliarsi un ruolo di rilievo nel villaggio di Silverbrook, conquistare l'interesse di una ragazza e persino aprire una propria attività... salvo poi mandare tutto all'aria in pochi secondi, ritrovandosi con una taglia sulla testa e una reputazione completamente compromessa.

Vi ricordiamo che Fable sarà disponibile su PC, Xbox Series X|S e PS5 dal 23 febbraio del prossimo anno. Il gioco sarà incluso anche all'interno del catalogo di PC e Xbox Game Pass.

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