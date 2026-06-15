Fable è più difficile di quanto la demo di gameplay abbia fatto intuire

Recentemente, Playground Games ha messo in mostra Fable con un video gameplay da trenta minuti, che ha permesso di farsi un'idea di quanto potremo trovare nel gioco a febbraio 2027, quando sarà pubblicato su PC, PS5 e Xbox Series X|S.
Ai giocatori però è venuto un dubbio: Fable non è forse troppo facile?
Il commento degli autori di Fable
Playground Games ha quindi sfruttato i social media per rassicurare i fan, spiegando che le guardie saranno un po' più reattive e che la demo è stata mostrata in modalità Storia, ovvero "il modo più accessibile per esplorare Albion".
Ovviamente ci saranno i livelli di difficoltà selezionabili, quindi potremo optare per una sfida più ardua, con guardie "che ricordano il proprio addestramento e meno educate". Non è sorprendente che per la presentazione il team abbia optato per la difficoltà più bassa, così da mettere in mostra la spettacolarità del gioco e velocizzare i combattimenti.
Inoltre, persino i fabbri non ci pagheranno tanto quanto nella demo, visto che un pomeriggio di lavoro permetteva di acquistare una casa. Lo scopo era di mostrare rapidamente la funzionalità, ma nella versione completa di Fable ci vorrà più tempo per ottenere grosse somme di denaro.
Segnaliamo infine che il rimando di Fable ha deluso gli sviluppatori, ma ammettono che evitare GTA 6 è veramente positivo.
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