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Fable è più difficile di quanto la demo di gameplay abbia fatto intuire

Playground Games assicura che il suo nuovo GDR d'azione, Fable, sarà più difficile di quanto è sembrato ai giocatori che hanno visto il video dedicato al gameplay.

NOTIZIA di Marie Armondi   —   15/06/2026
Un attore di Fable
Fable
Fable
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Recentemente, Playground Games ha messo in mostra Fable con un video gameplay da trenta minuti, che ha permesso di farsi un'idea di quanto potremo trovare nel gioco a febbraio 2027, quando sarà pubblicato su PC, PS5 e Xbox Series X|S.

Ai giocatori però è venuto un dubbio: Fable non è forse troppo facile?

Il commento degli autori di Fable

Playground Games ha quindi sfruttato i social media per rassicurare i fan, spiegando che le guardie saranno un po' più reattive e che la demo è stata mostrata in modalità Storia, ovvero "il modo più accessibile per esplorare Albion".

Al momento X/Twitter ha dei problemi
e non è possibile caricare il post

Ovviamente ci saranno i livelli di difficoltà selezionabili, quindi potremo optare per una sfida più ardua, con guardie "che ricordano il proprio addestramento e meno educate". Non è sorprendente che per la presentazione il team abbia optato per la difficoltà più bassa, così da mettere in mostra la spettacolarità del gioco e velocizzare i combattimenti.

Fable non usa l'IA generativa per le voci dei mille personaggi del gioco, sono tutti attori umani Fable non usa l'IA generativa per le voci dei mille personaggi del gioco, sono tutti attori umani

Inoltre, persino i fabbri non ci pagheranno tanto quanto nella demo, visto che un pomeriggio di lavoro permetteva di acquistare una casa. Lo scopo era di mostrare rapidamente la funzionalità, ma nella versione completa di Fable ci vorrà più tempo per ottenere grosse somme di denaro.

Segnaliamo infine che il rimando di Fable ha deluso gli sviluppatori, ma ammettono che evitare GTA 6 è veramente positivo.

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